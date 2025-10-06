Ekonom vikariat
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelseförvaltningen består av flera centrala stödfunktioner som kommunikation, kansli, stab, HR, ekonomi, kost, IT, säkerhet samt utredning och analys.
EKONOMIAVDELNINGEN
Vi på den centrala ekonomiavdelningen i Staffanstorps kommun är ett positivt team som arbetar gränsöverskridande och stöttar varandra. Teamet innefattar ekonomichef, redovisningschef, 6 ekonomer och 2 ekonomiassistenter/administratörer.
Teamet verkar för att utveckla ekonomiprocessen för hela kommunen. Vårt huvuduppdrag är att tillhandahålla kompetent och trygg förvaltning av kommuninvånarnas medel utifrån politiska beslut.
Vi använder oss av ekonomisystemet UNIT4/Agresso och som beslutsstödssystem används Hypergene.
Staffanstorps kommun söker nu en ekonom med huvudsaklig inriktning mot Kultur- och föreningsförvaltningen samt delar av Utbildningsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen.
Som ekonom i Staffanstorps kommun kommer du att arbeta konsultativt och stödjande mot verksamhetschefer och bistå dem i olika processer såsom:
• uppföljning, prognoser, delårsbokslut, bokslut
• budgetarbete och ekonomisk planering
• utveckling av metoder och rutiner för den ekonomiska styrningen
• utveckling och analys av nyckeltal
• stöd till verksamheterna i ekonomiska frågor
• utredningsarbete inom verksamheterna
• information/utbildning för tjänstemän och politiker
I tjänsten kan även ingå andra på ekonomiavdelning förekommande arbetsuppgifter där erfarenheter från tidigare arbetsplatser till viss del kan komma att påverka tjänstens innehåll.
Du kommer att samarbeta med övriga ekonomer i kommunövergripande arbetsuppgifter och med andra funktioner inom ekonomiavdelningen. Vi erbjuder ett varierat, självständigt och utvecklande arbete som ekonom där du får goda möjligheter till kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ekonom med högskoleutbildning motsvarande civilekonom. Erfarenhet av ekonomiskt arbete är meriterande, gärna inom en politiskt styrd organisation. En god pedagogisk förmåga och kunna förklara ekonomiska samband för att nå ökad ekonomisk förståelse inom vårt ansvarsområde är en god egenskap. Du är även noggrann och har en känsla för detaljer.
Som person är du engagerad och tycker om att arbeta i konsultrollen, där samarbete med många olika funktioner är lika viktiga som att du kan driva arbetet framåt självständigt. Dessutom sätter vi stort värde på ditt engagemang, din flexibilitet och din humor. Vi vill också att du tycker om att driva projekt, är nyfiken och har förmåga att samarbeta, bygga nätverk och skapa förtroende hos andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
En löpande urvalsprocess kan komma att användas och vi kan komma att kalla till intervju innan ansökningstiden löpt ut. Så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Ersättning
