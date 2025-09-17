Ekonom (vikariat)
2025-09-17
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rättviks kommun i Rättvik
Rättvik - där tradition möter framtid!
Publiceringsdatum2025-09-17Beskrivning

Ekonomienheten svarar för koncernens övergripande ekonomistyrning och har en rådgivande och samordnande roll för kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen.
Ekonomienheten svarar för koncernens övergripande ekonomistyrning och har en rådgivande och samordnande roll för kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen.
Ekonomienheten är placerad inom stab- och serviceförvaltningen och består av åtta medarbetare. Tre av ekonomienhetens medarbetare stöttar kommunens förvaltningar som verksamhetsekonomer, Vikariatet rör en av dessa tjänster.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att:
- Vara strategiskt stöd till politiker och tjänstemannaledningen för i första hand Barn- och utbildningsförvaltningen.
- Vara föredragande i ekonomiska ärenden i utskott.
- Budgetarbete på Förvaltnings- och enhetschefsnivå. Arbete med resursfördelningsmodellen för skolan i budgetarbetet inför 2027.
- Arbete med ekonomiska rapporter såsom, prognoser och bokslut. Även utredningsuppdrag, samt del i rapporteringen till RS. (räkenskapssammandraget)
- Genomföra kvalificerade ekonomiska analyser
- Visst arbete inom redovisning och bokslut
- Utbilda och informera chefer/verksamhetsansvariga inom det ekonomiska områdetKvalifikationer
- Vi söker dig som har en ekonomisk högskoleexamen eller motsvarande, samt erfarenhet av kvalificerat redovisnings-/controllerarbete, gärna i en kommun. Erfarenhet av att arbeta mot den kommunala skolsektorn är meriterande.
- Erfarenhet av att arbeta som ekonom och/eller chefsstöd i en politiskt styrd organisation är meriterande.
- Erfarenhet av Visma ekonomisystem är meriterande och goda kunskaper i Office paketet är ett måste och du bör tycka att Excel är ett superfräckt program du inte kan leva utan. I jobbet som ekonom åt skolan ingår nämligen att ansvara för Excelfilen till skolans resursfördelningsmodell, vilket kräver Excel-vana och ett strukturerat tänk.
- Du är strukturerad, analytisk och ansvarskännande, har lätt för att skapa goda relationer såväl med interna som externa kontakter. Du har lätt för att prioritera och är initiativrik samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig till verksamhetens behov.
- Som ekonom jobbar du med både siffror och människor, vi ser gärna att du har en god social förmåga och kan skapa goda relationer. Samt att du med dina pedagogiska talanger hjälper budgetansvariga med sin ekonomi så att de kan bedriva en god verksamhet inom skolan och förskolan. Övrig information
Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat på cirka ett år.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Om arbetsgivaren:
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
