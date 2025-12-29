Ekonom till Verksamhetsnära ekonomi
2025-12-29
Är du en noggrann och självgående ekonom med intresse för ekonomi- och verksamhetsstyrning? Trivs du i en varierande roll där du får arbeta serviceinriktat och i nära samarbete med dina kollegor? Då kan det här vara rollen för dig! Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Då två medarbetare gått vidare till andra tjänster internt behöver vi nu stärka upp vårt team med två nya ekonomer. Du kommer arbeta mot antingen Socialförvaltningen eller Kommunledningsförvaltningen. Socialförvaltningen är en stor förvaltning indelad i områdena Vård och omsorg, Funktionsstöd och Individ- och familjeomsorg. Stöttar du denna förvaltning är det inom området Vård och omsorg. Kommunledningsförvaltningen består till stor del av stödfunktioner riktat mot övriga kommunen. Förutom vår egen ekonomiavdelning finns här även verksamheter som Kommunikation, HR, Informationsförsörjning och digitalisering mm.
Du kommer arbeta i ett verksamhetsnära samarbete med förvaltningen, där ni tillsammans genom avstämningar och kvalitetsuppföljning följer upp verksamheten. I tjänsten ingår att ge ett konsultativt stöd och service i frågor runt ekonomi, löpande statistik, budget samt delårs- och årsbokslut. Tillsammans med dina kollegor utvecklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar ni ekonomi- och verksamhetsstyrning. Att omvärldsbevaka och bereda underlag med proaktivt framåtsyftande är också en del av ditt uppdrag. Som ekonom arbetar du självständigt, men i ett tätt samarbete med övriga kollegor på ekonomiavdelningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ekonomistyrning och resursfördelning
• ekonomiska utredningar och analyser
• budget- och prognosarbete
• delår- och årsbokslut
• löpande månadsrapporter
• investeringsredovisning och uppföljning
Om arbetsplatsen
Örebro kommuns stora ekonomiavdelning ger stöd inom ekonomi- och verksamhetsstyrning samt redovisning. Vi är indelade i fyra enheter med sammanlagt ca 75 medarbetare. Ekonomiavdelningen är mitt i ett utvecklingsarbete där vi ser över processer, rutiner och roller. Det långsiktiga målet är att digitalisera, automatisera och standardisera arbetet inom hela ekonomiprocessen för att frigöra ytterligare tid till att proaktivt stödja chefer med analys, lednings- och beslutsstöd. Vi utgår från nyrenoverade lokaler på Åbylunden 1 och erbjuder möjlighet att utföra viss del av arbete på distans samt utifrån flexibla arbetstider.
Vi är en del av kommunledningsförvaltningen vars uppdrag är att följa upp och utveckla kommunen samt erbjuda ett effektivt stöd till alla nämnder och verksamheter.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
I din roll som ekonom behöver du vara lösningsorienterad, ha ett konsultativt arbetssätt med förmåga att skapa goda och professionella relationer. Du har god analytisk förmåga, är strukturerad och driver frågorna i mål. För att lyckas i rollen krävs förutom förståelsen för ekonomiprocesser och ekonomistrategiskt arbete även ett stort intresse av att förstå verksamhetens förutsättningar och kopplingen mellan verksamhet- och ekonomistyrning.
Du har ett genuint intresse för analys och strategisk planering i en komplex och föränderlig kontext. Din samarbetsförmåga är god och prestigelös där du delar med dig av information och kunskap internt mellan förvaltningarna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• högskoleexamen på minst 180 hp med inriktning ekonomi alternativ mot ekonomistyrning
• erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• goda excel kunskaper
Meriterande:
• erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig sektor
• erfarenhet av Raindance och Microsoft 365Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Som en del av urvalsprocessen kan vi även komma att tillämpa tester.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 11 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
