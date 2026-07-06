Ekonom till Verksamhetsnära ekonomi
Örebro kommun / Redovisningsekonomjobb / Örebro Visa alla redovisningsekonomjobb i Örebro
2026-07-06
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Är du en noggrann och självgående ekonom med intresse för ekonomi- och verksamhetsstyrning? Trivs du i en varierande roll där du får arbeta serviceinriktat och i nära samarbete med dina kollegor? Då kan det här vara rollen för dig! Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Socialförvaltningen är en stor förvaltning indelad i områdena Vård och omsorg, Funktionsstöd och Individ- och familjeomsorg. Du kommer arbeta i ett verksamhetsnära samarbete med förvaltningen, där ni tillsammans genom avstämningar och kvalitetsuppföljning följer upp verksamheten. I tjänsten ingår att ge ett konsultativt stöd och service i frågor runt ekonomi, löpande statistik, budget samt delårs- och årsbokslut. Tillsammans med dina kollegor utvecklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar ni ekonomi- och verksamhetsstyrning. Att omvärldsbevaka och bereda underlag med proaktivt framåtsyftande är också en del av ditt uppdrag. Som ekonom arbetar du självständigt, men i ett tätt samarbete med övriga kollegor på ekonomiavdelningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
ekonomistyrning och resursfördelning
ekonomiska utredningar och analyser
budget- och prognosarbete
delår- och årsbokslut
löpande månadsrapporter
investeringsredovisning och uppföljning
Om arbetsplatsen
Befattningen kommer att vara placerad på ekonomiavdelningen som ger stöd ekonomi- och verksamhetsstyrning samt redovisning. Vi är ca 70 medarbetare. Ekonomiavdelningen är mitt i ett utvecklingsarbete där vi ser över processer, rutiner och roller. Det långsiktiga målet är att digitalisera, automatisera och standardisera arbetet inom hela ekonomiprocessen för att frigöra ytterligare tid till att proaktivt stödja chefer med analys, lednings- och beslutsstöd.
Vi är en del av kommunledningsförvaltningen vars uppdrag är att följa upp och utveckla kommunen samt erbjuda ett effektivt stöd till alla nämnder och verksamheter.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
I din roll som ekonom behöver du vara lösningsorienterad, ha ett konsultativt arbetssätt med förmåga att skapa goda och professionella relationer. Du har god analytisk förmåga, är strukturerad och driver frågorna i mål. För att lyckas i rollen krävs förutom förståelsen för ekonomiprocesser och ekonomistrategiskt arbete även ett stort intresse av att förstå verksamhetens förutsättningar och kopplingen mellan verksamhet- och ekonomistyrning.
Du har ett genuint intresse för analys och strategisk planering i en komplex och föränderlig kontext. Din samarbetsförmåga är god och prestigelös där du delar med dig av information och kunskap internt mellan förvaltningarna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
högskoleexamen på minst 180 hp med inriktning ekonomi
goda Excel kunskaper
Meriterande:
erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig sektor
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
erfarenhet av Raindance och Microsoft 365Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: omgående - till och med sommaren 2027
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Som en del av urvalsprocessen kan vi även komma att tillämpa tester.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 26 juli.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ks 988/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Enhetschef
Jenny Nielsen jenny.nielsen@orebro.se +4619211724 Jobbnummer
9994468