Ekonom till Uppsala universitet
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa / Redovisningsekonomjobb / Uppsala Visa alla redovisningsekonomjobb i Uppsala
2026-08-06
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Vill du arbeta med ekonomi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en spännande verksamhet, där en dag inte är den andra lik? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som ekonom på Uppsala universitet.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Läs mer om oss på: https://www.kbh.uu.se/.
Vi söker nu efter en ekonom som ersätter en av våra erfarna ekonomer som snart går i pension. Vi är för närvarande fem medarbetare inom ekonomifunktionen. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att arbeta och utvecklas inom ekonomiadministration samtidigt som du får vara en del av verksamheten. Hos oss får du arbeta i en spännande kultur med medarbetare från hela världen samt möjlighet att delta i olika aktiviteter/evenemang, nätverk och utbildningar.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att du självständigt driver administrativa frågor kopplade till ekonomi samt ansvarar för uppgifter så som bokslut, uppföljning och analys samt budget. Vidare innebär arbetsuppgifterna att göra redovisningar till externa bidragsgivare, fakturahantering och projektkalkyler, samt att stödja projektansvariga i ekonomi- och inköpsfrågor.
I det dagliga arbetet kommer du att interagera och ha ett nära samarbete med forskare och andra medarbetare inom institutionens stödfunktion. En viktig del i arbetet är således att även ge god service och stöd i olika ekonomiska frågor. Då vi arbetar gemensamt som grupp kan andra administrativa arbetsuppgifter komma att ingå.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har intresse för ekonomi och gillar att ge service. Som sökande för denna anställning behöver du ha en högskoleexamen i ekonomi eller annat relevant område eller en eftergymnasial yrkesutbildning i ekonomi eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Relevant administrativ erfarenhet är ett krav för anställningen.
För att kunna genomföra arbetsuppgifterna krävs det även att du har god datorvana, goda kunskaper i excel, god analytisk och matematisk förmåga. Vidare är även god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet som god förmåga till självständigt och strukturerat arbete, egen initiativ- och drivkraft samt förmåga att göra prioriteringar. Vi kommer även lägga stor vikt vid noggrannhet, flexibilitet, stor ansvars- och servicekänsla, god samarbetsförmåga samt förmåga att möta arbetstoppar.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av arbete i ekonomisystem är meriterande. Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete såsom bokslut, redovisning och uppföljning är önskvärt.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Ekonomisamordnare Jessica Sandervig, e-post jessica.sandervig@uu.se
eller hr-generalist, 018-471 6078, jenny.k.lindgren@uu.se
.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026, UFV-PA 2026/1326.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
box 256 (visa karta
)
752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa Jobbnummer
10024055