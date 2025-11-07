Ekonom till Umeå
2025-11-07
Är du en noggrann och självständig ekonom med erfarenhet av redovisning och bokslut? Nu har du möjlighet att arbeta i ett engagerat ekonomiteam hos vår kund i Umeå.
Om uppdraget
Vi söker en ekonom till vår kund i Umeå. Uppdraget startar 2025-12-01 till 2026-05-31, med en omfattning på 100% av en heltid. Uppdraget utförs hos kunden i Umeå, detta är ett konsultuppdrag via oss Bemannia.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i kundens ekonomiteam och arbeta med en bred variation av uppgifter inom redovisning och ekonomiadministration. Dina ansvarsområden omfattar bland annat löpande bokföring, kontoavstämningar och periodiseringar, samt upprättande av moms- och skattedeklarationer. Du kommer att lägga upp projekt och anläggningstillgångar, hantera avskrivningar och medverka vid månads-, tertial- och årsbokslut, inklusive framtagning av bilagor. Arbetet innefattar även kontering och kontroll av fakturor samt att bidra till samordningen av redovisningen för hela koncernen. Du förväntas uppdatera och effektivisera bokslutsmallar och underlagsfiler, samt rapportera till revisorer, myndigheter och andra externa parter. En viktig del av rollen är också att aktivt bidra till utvecklingen och effektiviseringen av ekonomifunktionens processer och verktyg, samt att säkerställa välfungerande dokumentation, rutiner och backup. Publiceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
Utbildning inom ekonomi
Några års erfarenhet inom området
Goda kunskaper i redovisning och bokslut samt en förståelse för moms- och skatteregler
Goda kunskaper i ekonomisystem och Excel
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
För att passa för rollen skall du även ha en god förmåga att självständigt kunna planera, strukturera och prioritera arbetet. Du ska uppmärksamma och ta tag i olösta frågeställningar och problem. Du ska ha en god samarbetsförmåga, vara serviceinriktad och lyhörd, samt vara ansvarstagande och noggrann. Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 14/11.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Kajsa Hessel, kajsahessel@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 939 75 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
