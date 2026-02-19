Ekonom till EnviroProcess
2026-02-19
EnviroProcess är den branschledande aktören i Norden med egna bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Vi är specialiserade på konsultation, konstruktion, design och installation av offentliga pool-, spa- och wellnessanläggningar. Med över 50 års erfarenhet i branschen levererar vi hållbara och innovativa lösningar inom vattenbehandling, där kvalitet, trygghet och miljömedvetenhet alltid står i centrum.
Vårt erbjudande omfattar såväl totalentreprenader som produkter, systemlösningar, utbildning och rådgivning för långsiktig driftsäkerhet och energieffektivitet. Genom vår starka serviceorganisation erbjuder vi underhåll och teknisk support över hela Norden. Sedan 2019 ingår vi i EnviroWater Group, vilket stärker våra resurser och vår förmåga att möta kundernas behov på bästa sätt.
På EnviroProcess tror vi på hållbarhet genom socialt ansvar, och vi strävar alltid efter att kombinera teknisk innovation med miljömässig och ekonomisk långsiktighet.
Läs mer: https://enviroprocess.com/sv
EnviroProcess befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker därför en ekonom till vår svenska verksamhet. Ta chansen att bli en del av ett marknadsledande bolag!
Tjänsten utgår från vårt huvudkontor i Kungsbacka, där cirka 60 medarbetare är baserade. Här sitter ledning, administration och flera av våra centrala funktioner samlade, vilket innebär att du arbetar nära verksamheten och blir en viktig del av den dagliga operativa organisationen.
Om rollen
Detta är en operativ och administrativ ekonomiroll med tyngdpunkt på den dagliga ekonomihanteringen. Du kommer att arbeta med löpande redovisning och ekonomiadministration och säkerställa att rutiner och processer fungerar effektivt och korrekt.
Rollen passar dig som trivs med struktur, detaljer och kontinuitet - och som uppskattar att arbeta nära verksamheten i en bred och varierad administrativ funktion.
- Löpande bokföring
- Kund- och leverantörsreskontra
- Fakturering och betalningshantering
- Kontoavstämningar
- Månads- och årsbokslut
- Moms- och skattedeklarationer
- Hantering och uppföljning av ekonomiska underlag
- Löneadministration i samarbete med extern lönepartner
- Viss personaladministration
- Kontakt med revisorer och myndigheter
Arbetet är till stor del administrativt och kräver noggrannhet, struktur och god systemvana.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
- Relevant utbildning inom ekonomi
- Några års erfarenhet av löpande redovisning
- God kunskap om svenska redovisningsregler och moms
- Erfarenhet av bokslutsarbete
- Mycket goda kunskaper i Excel och vana att arbeta med större datamängder, sammanställningar och analyser
- Erfarenhet av löneadministration är meriterande
Du tycker om att arbeta strukturerat och ser värdet i att löpande förbättra rutiner och processer inom ekonomiområdet. Du har ett administrativt driv, arbetar metodiskt och trivs med att ha kontroll på detaljer. Du är ansvarstagande och ser till att uppgifter blir korrekt utförda inom utsatt tid.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Som Ekonom hos EnviroProcess får du vara en del av ett företag som ligger i framkant i sin bransch där du får utvecklas tillsammans med erfarna kollegor. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö i ett expansivt bolag med möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Vi är ett glatt och motiverat gäng som är utspridda över hela landet.
Ansökan och kontakt
Tjänsten är en heltids tillsvidareanställning med placering på kontoret i Kungsbacka.
Tillträde enligt överenskommelse.
Stämmer detta in på dig? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 15 mars.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Bakgrundskontroll kan komma att göras.
För frågor angående tjänsten vänligen kontakta:
Hanna Edvardsson - 0300-83 70 45
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Hanna Edvardsson 0300-837045
