Ekonom/skoladministratör Edboskolan

Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Edboskolan är en F-6-skola med ca 800 elever och 100 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa en skola där kunskap, trygghet och glädje står i centrum. Hos oss ska alla medarbetare vara involverade i samtliga elevers skoldag, vi alla bidrar till kunskap, trygghet och glädje för våra elever oavsett vilken arbetsroll man har. För mer information om skolan följ oss på Instagram eller Facebook eller kika in vår hemsida.Beskrivning av arbetsuppgifter Som ekonom/skoladministratör arbetar du nära skolans ledningsgrupp med systematiskt kvalitetsarbete och skolutvecklingsarbete. I rollen som ekonom/skoladministratör har du huvudansvar för ekonomi, lokaler och löpande administration, samt ansvar för vikarieanskaffning för enheten. Som administratör delar du ansvaret att tillsammans med ytterligare en administratör samordna expeditionen, elev- och personaladministration i kommunens olika system samt är skolans ansikte utåt. Du kommer att ansvara för kontakter mot kommunens olika avdelningar såsom tekniska kontor, förvaltare, IT-avdelning, HR-avdelning, ekonomiavdelning och säkerhetsavdelningen.I budgetarbetet ingår att operativt ansvara för ekonomi och budget, ha avstämningar med kommunens controllers (ekonominätverk) och rektorer, uppföljningar, sammanställningar, rapporter och analyser. Lägga budget, göra analyser samt delårsprognoser ingår i ditt uppdrag. Du ska kunna arbeta självständigt med att stötta rektor genom att ta fram olika beslutsunderlag och skapa effektiva dataanalyser och processer. I rollen som skolans ekonomi/skoladministratör kommer du att arbeta inom ramen för skolans systematiska arbetsmiljöarbete och är lokalansvarig samt kontaktperson till skolans hyresvärd och städbolag. I uppdraget ingår även ansvarsområden av övergripande karaktär som fördelas utifrån behov av skolledning. Tillsammans med rektor ansvarar du för skolans budgetarbete, ekonomiuppföljning, administration och arbetar nära ledningsgruppen.KvalifikationskravDu har relevant högskoleutbildning samt tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi och redovisning samt administration. Dessutom krävs mycket god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga på alla plan i organisationen samt att du kan planera och organisera ditt arbete självständigt. Det är ett krav att du har goda kunskaper i Excel. Det är meriterande om du har arbetat inom grundskolan samt har goda kunskaper i relevanta program såsom LIS/IBP, Proceedo, Heroma och Edlevo. Din profilDu ska vara flexibel och strukturerad. Du kan hantera många projekt i gång samtidigt som du kan prioritera och omprioritera om nya behov uppstår. Som person är du ödmjuk och nyfiken, har förmåga att både kunna se detaljer och större sammanhang. Du ska kunna ta ansvar för och leda processer självständigt. Din kommunikativa förmåga är viktig för att du ska lyckas i rollen. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Intervjuer kommer att ske löpande. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Ersättning
