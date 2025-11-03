Ekonom / Projektcontroller
2025-11-03
Vi på MRM växer och söker en Ekonom / Projektcontroller
Är du en driven ekonom med känsla för struktur, analys och detaljer? Har du erfarenhet av projektredovisning och vill arbeta i en roll där du får kombinera ekonomi, projektstyrning och verksamhetsutveckling? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som Ekonom / Projektcontroller hos oss kommer du att spela en central roll i att stödja verksamheten med ekonomisk uppföljning, rapportering och analys av våra projekt. Du arbetar nära organisationen och ledning för att säkerställa korrekta ekonomiska flöden och bidra till välgrundade beslut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande bokföring och avstämningar
Hantering av leverantörs- och kundfakturor
Månads- och årsbokslut
Projektredovisning och uppföljning av projektresultat
Analys och rapportering till projektledare och ledning
Budget- och prognosarbete
Systemadministration och utveckling inom projektsystem
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller liknande
Flera års erfarenhet av ekonomiarbete, gärna i projektintensiv verksamhet
God systemvana, gärna erfarenhet av Next Project eller motsvarande projektsystem
Erfarenhet av sva, löpande bokföring, månads- och årsbokslut
Mycket goda kunskaper i Excel och affärssystem
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk, noggrann och ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och du trivs i en roll där du får vara både operativ och rådgivande.
Vi erbjuder
En stimulerande roll i en växande organisation
Möjlighet att påverka och utveckla ekonomiprocesser
Trevliga kollegor och en arbetsmiljö med högt engagemang
Flexibla arbetstider, hybridarbete är även möjligt där minst 50% är på plats hos oss i Gällivare.
Goda förmåner och friskvårdsbidrag
Om anställningen:
Individuell lön enligt ök, ange lönesanspråk i ansökan
Vi har kollektivavtal
Tillträdesdag: 1/12 2025 eller enligt ök
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: louise.eriksson@mrmmining.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonom/Projektcontroller". Omfattning
MRM Mining AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
