Ekonom, Planeringsenheten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Planeringsenheten tillhandahåller ett kvalificerat utrednings- och handläggarstöd inom områdena: utbildning, forskning, forskarutbildning, kvalitet, ekonomi, organisation, regelverk och ledningskoordination.
Verksamheten styrs i hög grad av prioriteringar och direkta uppdrag från universitetsledningen.
Vi erbjuder en omväxlande och rolig roll som ekonom. På enheten finns många duktiga och trevliga medarbetare och vi hoppas att du vill bli en av oss!Dina arbetsuppgifter
I din roll som ekonom vid Planeringsenheten kommer du att bli en del av enhetens ekonomigrupp. I arbetsuppgifterna ingår att göra analyser och kalkyler samt ekonomiskt utredningsarbete. Du kommer att delta i arbetet med budget och bokslut för Umeå universitet och samordna arbetet med årsredovisningar för universitetets stiftelser. Du kommer också att utgöra handläggarstöd för interna arbetsgrupper och råd.
I arbetsuppgifterna ingår även samordning, uppföljning och ekonomihantering av de särskilda insatser som Universitetsstyrelsen tagit beslut om, i syfte att stärka utbildning och forskning. En satsning omfattande totalt 315 miljoner kronor under perioden 2021-2025.
Du svarar på förfrågningar i ekonomiska och finansiella ärenden, samt skriver beslutsförslag och är föredragande i olika beslutsorgan samt utför andra inom området förekommande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen med ekonomisk inriktning. Du har relevant och aktuell erfarenhet av ekonomiarbete, så som budget, prognos och uppföljning. Du har goda kunskaper i Officeprogrammen, särskilt Word, Excel och PowerPoint. Du är även van av att arbeta i digitala samarbetsmiljöer och har erfarenhet av Microsoft 365, inklusive verktyg som Teams och Planner. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Arbetsuppgifterna innebär att du behöver ha en god analytisk förmåga och att du är noggrann. Arbetet ställer stora krav på initiativtagande, omdöme och flexibilitet. Vidare är du självgående, strukturerad, har god samarbetsförmåga och vill alltid leverera med kvalitet.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga förmågor.
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig sektor liksom erfarenhet av att bereda och föredra ärenden.Anställningsvillkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 12 månader. Tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse.Så ansöker du
Din ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem Varbi, och ska vara inkommen till Umeå universitet 20 november 2025. I denna rekrytering söker du enbart med ditt CV. I ansökningsformuläret kommer du att få svara på frågor om varför du söker den utlysta anställningen samt ge information om din kompetens och erfarenhet kopplat till den utlysta anställningen.
Du är välkommen att kontakta biträdande enhetschef Carina Henningsson telefon: 090-786 56 63, e-post: carina.henningsson@umu.se
. Frågor gällande rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Mikaela Hammarstedt, e-post: mikaela.hammarstedt@umu.se
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
