Ekonom i Möndal

Vi söker en analytisk och affärsorienterad ekonom med stark känsla för struktur, kvalitet och ekonomisk kontroll. Du är noggrann, proaktiv och trygg i att omvandla siffror till insikter som skapar värde och stärker beslutsfattandet.
Om uppdraget Vi söker snabbt en ekonom på heltid till vår kund i Mölndal för ett konsultuppdrag via Bemannia, uppdraget förväntas påbörjas omgående och pågå i minst 6 månader med möjlighet till förlängning.
Dina arbetsuppgifter
Som ekonom ansvarar du för att säkerställa en god ekonomisk uppföljning med hög kvalitet och kontroll i samtliga processer. Du arbetar nära verksamheten och fungerar som ett kvalificerat stöd i ekonomiska frågeställningar, från löpande uppföljning till strategiska analyser och beslutsunderlag.
Ta fram resultatrapporter, analyser och beslutsunderlag till ledning och verksamhet
Vara ett aktivt stöd i budget-, prognos- och bokslutsarbete
Genomföra ekonomiska utredningar och fördjupade analyserPubliceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig
Minst tre (3) års erfarenhet av likvärdig roll
Erfarenhet av kvalificerat redovisnings- och controllerarbete
Tidigare erfarenhet av budgetarbete och bokslut
Goda kunskaper i Officepaketet och Excel
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
God systemvana & av arbete i ekonomisystem
Meriterande
Erfarenhet av kommunal ekonomi
Tidigare erfarenhet av förekommande system som Hypergene, Unit4 ERP, Agresso och Proceedo
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-02-27
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin.bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
