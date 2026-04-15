Ekonom/Controller sökes till Norra Stockholms Psykiatri
2026-04-15
Trivs du med varierande arbetsuppgifter inom ekonomi och service och har några års erfarenhet som controller? Kom och jobba med oss! Publiceringsdatum2026-04-15Beskrivning
I rollen som controller har du ett självständigt ansvar att stödja verksamheten inom ekonomiområdet. Övergripande ansvarsområde är samanställning, rapportering, övervakning och analys av ekonomiska data, budgetering samt uppföljning för att få ekonomi i balans. Du har många kontaktytor med klinikens enhetschefer och ledningsgrupp och du kommer arbeta i tätt samarbete med klinikens ekonomiassistent. Du ingår även i ett större nätverk av ekonomer inom Verksamhetsområde psykiatri och SLSO för stöd i dagligt arbete.
Du kommer att tillhöra klinikadministrationen på Norra Stockholms psykiatri. Du är rapporteringsansvarig till Verksamhetschef och Administrativ chef.
Arbetsuppgifter
I rollen som controller ingår huvudarbetsuppgifter: budgetering, resultatuppföljning, framtagande av prognoser och rapportering av månads- och årsbokslut.
Säkerställa effektiva processer för att planera, analysera och följa upp verksamhetens produktion, intäkter och kostnader samt ge förslag på åtgärder.
Ta fram underlag till beslut rörande ekonomi och ta fram nyckeltal.
Aktivt deltagande i controllernätverk, samt i olika utvecklingsprojekt och utredningar.
Utföra produktivitetsberäkningar och kvalitetsuppföljningar, självkostnader och arbeta proaktivt tillsammans med exempelvis enhetschefer i produktionsplanering.
Ha god kunskap om att följa upp verksamhetens avtal.
Hålla Ekonomi-mappen strukturerad och uppdaterad med information relevant för cheferna inom NSP
Som arbetsverktyg använder vi oss av ekonomisystemet Raindance, uppföljningsverktyget QlikView, Officepaketet samt övrigt förekommande rapporteringssystem.
Kvalifikationer
Krav
Vi söker dig som har ekonomiutbildning på högskolenivå med flera års erfarenhet av självständigt arbete inom ekonomiområdet.
Goda kunskaper i Excel är ett krav.
För att passa för rollen söker du ett operativt arbete som controller och du har goda kunskaper i ekonomiflödet, från ax till limpa. Vi vill att du har goda IT-kunskaper, är analytisk, noggrann, har struktur och ordning och reda.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete i region eller kommun är meriterande.
Det är också meriterande om du tidigare arbetat i systemen Raindance och Qlikview.
Personliga egenskaper
Vi tror att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, att du på ett pedagogiskt sätt kan förmedla kunskap till andra samt har ett professionellt bemötande och kan skapa goda relationer. Vi är en ganska stor klinik, men med få administrativa specialistroller vilket innebär att vi alla behöver ta ett gemensamt ansvar för verksamhetens helhet och inte bara för vårt eget specialistområde.
Som person är du serviceinriktad, öppen, lyhörd, pedagogisk och har lätt för att samarbeta. Vi förutsätter att du är professionell i ditt arbete och att du kan anpassa dig utifrån vad situationen kräver. För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig efter att förutsättningar ibland förändras med kort framförhållning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Kompetensutveckling
Friskvårdstimme och generöst friskvårdsbidrag
Flextid
Fri sjukvård i öppenvård
Villkor
Tillsvidareanställning, heltid.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Upplysningar om tjänsten
Kristina Ehrencrona, Administrativ chef, tel. 08-123 492 90
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Slso, Norra Stockholms Psykiatri, Administrationen Kontakt
Janne Virtanen, Akavia janne.virtanen@regionstockholm.se Jobbnummer
9856051