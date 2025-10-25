Ekonom / Bokföring Inferno Online
2025-10-25
Inferno Online är världens största gamingcenter och en central mötesplats för gamers, företag och event i Sverige. Vi driver flera center och arbetar med allt från daglig verksamhet till stora turneringar och samarbeten med välkända varumärken. Nu söker vi en noggrann och självgående ekonom som vill bli en del av vårt växande team.
Om rollen
Som ekonom hos Inferno Online ansvarar du för den löpande bokföringen och ekonomiadministrationen för våra center. Du blir en viktig del av vårt kontorsteam och bidrar till att verksamheten flyter på smidigt bakom kulisserna.Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring och avstämningar
Leverantörsreskontra och kundfakturering
Månads- och årsbokslut i samarbete med redovisningsbyrå
Hantering av löner, kvitton och utlägg
Budgetuppföljning och rapportering till ledning
Kontakt med revisor, myndigheter och leverantörer vid behov
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning inom ekonomi/redovisning
Har erfarenhet av bokföring och ekonomiadministration, gärna från mindre bolag
Är strukturerad, noggrann och van att arbeta självständigt
Trivs i en föränderlig miljö med högt tempo och kreativa kollegor
Har goda kunskaper i Excel och ekonomisystem (ex. Fortnox, Visma eller liknande)
Erfarenhet från service-, event- eller spelbranschen är meriterande men inget krav.
Ansökan:
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@infernoonline.com
Märk mejlet med "Ekonom - Inferno Online"
Urval sker löpande - sök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: info@infernoonline.com
