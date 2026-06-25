Ekonom
Uppsala universitet, Universitetsförvaltningen, Avdelningen för ekonomi och upphandling / Bankjobb / Uppsala Visa alla bankjobb i Uppsala
2026-06-25
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Avdelningen för ekonomi och upphandling är en del av Uppsala universitets centrala förvaltning och ansvarar för att universitetets samlade ekonomiska redovisning och uppföljning är rättvisande. En av huvuduppgifterna är att ge universitetets institutioner och avdelningar råd och stöd inom det ekonomiadministrativa området samt skapa förutsättningar för ekonomisk information av hög kvalitet i syfte att underlätta för beslutsfattare inom och utom universitetet.
Vi söker nu en ekonom till enheten för redovisning. I rollen arbetar du i nära samarbete med såväl kollegor inom enheten och avdelningen som i hela organisationen för att bidra till att utveckla och kvalitetssäkra universitetets redovisning. Arbetet ger dig ett brett kontaktnät och goda utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Löpande redovisning och bokslutsarbete
Uppföljning och intern kontroll för att säkerställa en korrekt och rättvisande redovisning
Stöd och rådgivning till verksamhetsnära ekonomer
Utveckling och förbättring av processer och rutiner
Planering, utveckling och genomförande av interna utbildningsinsatser
Omvärldsbevakning samt uppdatering kring statligt regelverk
Kvalifikationskrav
Högskoleexamen med inriktning mot ekonomi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Minst tre års erfarenhet av kvalificerat arbete inom redovisning
Goda kunskaper i Excel samt erfarenhet av att arbeta i olika IT‐ och ekonomisystem
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av arbete inom högskolesektorn, offentlig verksamhet eller annan större organisation
Kunskap om det statliga regelverket
Erfarenhet av utvecklings- och förbättringsarbete, exempelvis inom processutveckling eller digitalisering.
Erfarenhet och intresse av att ta fram instruktioner, vägledningar och annan dokumentationDina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där vi söker dig med en god förmåga att förklara ekonomiska samband på ett enkelt sätt. Som person är du engagerad med ett positivt och serviceinriktat förhållningssätt. Du motiveras av att utveckla och förbättra arbetssätt. Du är prestigelös och trivs i en roll där du samarbetar med andra, samtidigt som du tar ansvar och arbetar självständigt.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Redovisningschef Åsa Brorsson asa.brorsson@uu.se
0734-69 75 64, eller Ekonomichef Anna Wennergrund anna.wennergrund@uu.se
, 070-425 02 45
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 14 augusti 2026, UFV-PA 2026/2247.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
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, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
)
752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Universitetsförvaltningen, Avdelningen för ekonomi och upphandling Jobbnummer
9978703