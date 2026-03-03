Ekonom
2026-03-03
Vill du arbeta med brett med ekonomi och redovisning tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en organisation som strävar efter att göra långsiktig skillnad i samhället? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som ekonom på Uppsala universitet.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är en institution inom Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen finns idag ca 170 medarbetare och ytterligare 150 forskare är kopplade till institutionen. Verksamheten består av 11 forskargrupper och utbildning bedrivs på alla nivåer. Här kan du läsa mer om oss: https://www.pubcare.uu.se/
Den administrativa gruppen utgörs idag av 20 personer som arbetar inom ekonomi, HR och studieadministration. En av våra ekonomer ska gå på föräldraledighet och därför söker vi en vikarie. Det finns mycket goda chanser till vidare anställning vid Uppsala universitet efter anställningens slut.
Som arbetsgivare kan vi erbjuda dig en social arbetsplats med härliga kollegor, flexibla arbetstider och interna utbildningar för kompetensutveckling i din roll som ekonom. Goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och har förmånliga villkor gällande semester. Vi erbjuder alla anställda friskvårdbidrag och friskvård på arbetstid. Vi finns på Biomedicinskt Centrum i Uppsala och vi söker en person som trivs bäst med att arbeta på plats på kontoret, men möjlighet till distansarbete en dag i veckan finns.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som ekonom kommer du att arbeta självständigt men ha ett nära samarbete med kollegor inom ekonomigruppen och övriga stödfunktioner. Du kommer att arbeta med löpande bokföring och redovisningsfrågor, och ha mycket kontakt med institutionens forskare och lärare och ge dem stöd i ekonomiska frågor.
Bland arbetsuppgifterna och ansvarsområdena finns:
- Redovisning, uppföljning och analys
- Prognoser, kostnadskalkyler och ekonomiska beslutsunderlag
- Budget och bokslutsarbete
- Redovisning till externa bidragsgivare
- Fakturahantering
- Bidra till fortlöpande vidareutveckling av rutiner och arbetssätt
Övrigt förekommande administrativa uppgifter kan tillkomma.
Kvalifikationskrav
- Högskole-/universitetsexamen inom relevant område t.ex. redovisning eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
- Mycket goda IT-kunskaper och aktuell erfarenhet av att arbeta i administrativa system samt i Office-paketet då du kommer att arbeta i flera olika administrativa system, som kontinuerligt förändras.
Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För att trivas och passa i rollen ska du ha god samarbets- och initiativförmåga, vara noggrann, flexibel och effektiv. Du behöver vara självgående i din roll men trivas med ett nära samarbete med andra. Arbetsbelastningen varierar över året och du behöver kunna ha förmågan att ta dig an arbetstoppar på ett självständigt, kontrollerat och strukturerat sätt men också ha förmågan att själv driva och planera ditt arbete under lugnare perioder. Det är viktigt att du är prestigelös och flexibel då rollen är bred och du behöver kunna ta dig an varierande arbetsuppgifter, ibland med kort framförhållning.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat på 12 månader. Omfattningen är heltid/100 %. Tillträde 15 maj eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Renée Sundbom, Administrativ chef renee.sundbom@uu.se
, 018-4716664
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 17 mars 2026, UFV-PA 2026/627.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Jobbnummer
9773893