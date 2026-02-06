Ekonom
Uppsala universitet, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier / Redovisningsekonomjobb / Uppsala Visa alla redovisningsekonomjobb i Uppsala
2026-02-06
Beskrivning
Vid Institutet för Rysslands- och Eurasien studier (IRES) bedrivs mångvetenskaplig forskning inom samhällsvetenskap och humaniora som har sina utgångspunkter i studiet av Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna.
Vid IRES finns också ett ambitiöst gästforskarprogram som ger Uppsala universitet och Sverige ett regelbundet inflöde av internationell akademisk expertis och spelar en viktig roll för att sätta Uppsalas forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna inom humaniora och samhällsvetenskap i spetsen för internationell forskning och nätverksbyggande. Läs mer om https://www.uu.se/institution/rysslands-och-eurasienstudier/Dina arbetsuppgifter
Som ekonom vid IRES kommer du att vara en central del av en internationell forskningsmiljö och arbeta nära institutets ledningsgrupp och styrelse. Du får ett helhetsansvar för institutets ekonomiarbete och driver självständigt samtliga ekonomiska processer. Genom ditt arbete bidrar du till att skapa goda ekonomiska förutsättningar för institutets forskning och strategiska utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar löpande och strategiskt ekonomiarbete såsom fakturahantering, redovisning, uppföljning, budgetarbete och bokslut. Rollen innebär även att ta fram ekonomiska analyser, rapporter, nyckeltal och kalkyler som stöd för institutets ledning, forskare och övriga medarbetare.
Du ansvarar för att verkställa och följa upp ekonomiska beslut från institutets styrelse och fakulteten, och fungerar samtidigt som ett kvalificerat stöd till prefekten i ekonomi- och planeringsfrågor. Arbetet innefattar också att ta fram ekonomiska underlag och kostnadskalkyler inför projektansökningar och att ge rådgivning kring ekonomiska förutsättningar och projektbudgetar.
I rollen ingår även att vara institutets kontaktperson gentemot universitetets ekonomiavdelning och fakultet. Arbetsuppgifter kopplade till EU-redovisning kan förekomma. Vid behov kan även vissa allmänna administrativa uppgifter ingå, i likhet med andra universitetsinstitutioner. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och som kan arbeta både självständigt och i nära dialog med kollegor och ledning, och uppfyller följande krav:
- Högskole-/universitetsexamen med inriktning mot redovisning eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
- Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, inklusive arbete med budget, bokslut, redovisning och ekonomisk uppföljning
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- Goda IT-kunskaper, särskilt i Excel
- God analytisk och strategisk förmåga
- God kommunikativ förmåga och intresse för att ge stöd i ekonomiska frågor
- Strukturerat arbetssätt samt förmåga att prioritera och hålla tidsramar
- Noggrannhet och ett ansvarstagande förhållningssätt
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Önskvärt/meriterande i övrigt:
- Kunskaper om gällande regelverk inom högskoleområdet
- Erfarenhet av ekonomisystemet Raindance
- Erfarenhet av stödsystemet Proceedo
- Erfarenhet av lönesystemet PrimulaAnställningsvillkor
Lön: Individuell lönesättning.
Tillträde: Snarast möjligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.
Anställningens omfattning: 50%
Upplysningar om anställningen lämnas av: Susanna Rabow-Edling, 072-999 94 41,susanna.rabow-edling@ires.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2026, UFV-PA 2026/384
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
