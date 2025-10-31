Ekonom
Stockholms Universitet / Företagsekonomjobb / Stockholm Visa alla företagsekonomjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska nederländska och tyska har drygt 60 anställda och ca 1000 studenter per termin och är uppdelad på olika avdelningar.
Den administrativa personalen fungerar som en sammanhållen enhet bestående av ca 10 personer, vilka arbetar med verksamhetsstöd vad gäller bl.a. studieadministration för resp. avdelning, ekonomifrågor, personalfrågor och verksamhetsplanering.
Vid institutionen ges utbildning i 9 språk. I de olika språken bedrivs också forskning inom en rad olika områden, tex språk- och litteraturvetenskap. Våra språk ger oss en stark internationell profil och vi söker nu en ekonom som vill stärka oss i vårt administrativa arbete.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-slaviska-och-baltiska-sprak-finska-nederlandska-och-tyska/Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Arbetet består bl.a. av löpande ekonomiadministration, t.ex. hantering av svenska och utländska fakturor, leverantörs- och kundreskontra, fakturering, bokföring, inbetalningar mm. Administration, uppföljning och redovisningar av interna och externa projekt i samarbete med institutionens forskare och lärare är också en viktig del av arbetet. Tillsammans med institutionens avdelningar och den administrativa chefen kommer du även att vara delaktig i institutionens budget- och bokslutsarbete. Du förväntas dessutom bistå forskare med upprättade av budget i samband med forskningsansökningar.
Även viss personaladministration ingår i arbetet, såsom tex registrering av timlöner och kvällsersättningar i personalsystemet, ersättningar till utländska gästföreläsare, SINK-ärenden, uträkningar i samband med förlängning av doktorandanställningar, hantering av utlägg och reseräkningar, utfärdande av arbetsgivarintyg mm.
Även andra administrativa uppgifter kan förekomma, som tex olika typer av beställningar, bokning av resor för gästföreläsare, råd och information till utländska lärare och doktorander, inventering av anläggningar, rådgivning vad gäller upphandlingsregler mm.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning i ekonomi eller motsvarande och som har erfarenhet från arbete med redovisning, bokföring och leverantörsfakturor. Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomi- och/eller personalarbete inom högskole- och universitetssektorn eller annan statlig myndighet. Kunskaper i ekonomisystemet Raindance, personalsystemet Primula resp. erfarenhet från Qlicksense är meriterande, liksom kunskaper om regelverk avseende statlig ekonomi och redovisning. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i Excel och kan uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är viktigt att du är noggrann, strukturerad och har förmåga att arbeta självständigt. Det krävs en god förmåga att planera och effektivt genomföra uppgifterna inom ditt ansvarsområde, då arbetet tidvis kan vara stressigt med arbetstoppar.
Kontaktytorna är många, och vi förutsätter att du är serviceinriktad, flexibel och tycker om att samarbeta med olika människor. Institutionen är en språkinstitution med medarbetare från olika länder och ett intresse för institutionens språk eller språk i allmänhet är fördelaktigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 6 månader, eventuellt finns möjlighet till förlängning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde 15 december eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Torun Gille West, administrativ chef, tfn 08-16 35 18, mailto:torun.gille@tyska.su.se
, och Heidi Grönstrand, prefekt, tfn 08-16 21 09, mailto:heidi.gronstrand@finska.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3913-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska Jobbnummer
9583006