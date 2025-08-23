Ekonom
2025-08-23
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Vi söker nu en ekonom till kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.
Avdelningen har det övergripande ansvaret för att utveckla, leda och samordna kommunens strategiska arbete inom verksamhetsstyrnings-, ekonomi- samt inköps och upphandlingsområdet. Andra uppgifter handlar om att ge råd och stöd samt service till politik, chefer med flera. I kommunen är de administrativa processerna centraliserade och ekonomistödet till nämnder/förvaltningar finns därför samlade hos oss på ekonomiavdelningen.
Du kommer att ingå i ett team med totalt 11 ekonomicontrollers och ekonomer och ge stöd till de verksamheter som finns inom kommunen. Du kommer att ha ett mycket nära samarbete med de controllers/ekonomer som ingår i det team som du tillhör och som arbetar inom samma verksamhetsområde.Publiceringsdatum2025-08-23Arbetsuppgifter
Som ekonom i Bodens kommun kommer du arbeta med att ge konsultativt ledningsstöd till verksamhets- och enhetschefer i deras arbete med budget, prognos, bokslut, rapporteringar och analyser vilket innebär täta kontakter med verksamheten. I rollen ingår även att delta i utredningar och utvecklingsprojekt samt att hålla utbildningar till chefer och medarbetare. Du kommer att arbeta med andra ekonomirelaterade uppgifter som rör statistik, statsbidrag, projekthantering, verksamhetsdata m m. Även löpande redovisningsfrågor ingår som en del i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant universitetsutbildning inom ekonomiområdet. Du har självklart goda kunskaper i Officepaketet med fokus på Excel. Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt tycker om att hålla presentationer. Du är duktig på att kommunicera ekonomifrågor på ett förståeligt och enkelt sätt.
I övrigt är det meriterande med erfarenhet av
* Arbete med verksamhetsnära chefsstöd
* Hypergene för uppföljning och analys samt Unit4:s ekonomisystem.
* Arbete i offentlig sektor eller andra stora organisationer
* Lag och normgivning från den kommunala sektorn
Som person är du analytisk, strukturerad och har ett konsultativt förhållningssätt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt tar helhetsansvar för dina arbetsuppgifter. I ditt sätt att vara är du proaktiv och initierar utvecklingsarbeten. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samt har en god förmåga att lyssna och kommunicera med andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
* Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration Ersättning
