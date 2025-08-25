Ekobrottsutredare
2025-08-25
Ekobrottsmyndigheten förebygger, upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Våra 800 medarbetare har olika kompetenser och yrkesroller, såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister, som alla arbetar tillsammans mot ekobrott. Det är vår unika styrka.
Vill du bli en av oss och bidra till att bekämpa den ekonomiska brottsligheten? Vi söker nu dig som vill arbeta som ekobrottsutredare på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling.
Arbetsplats Vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm bedrivs verksamheten vid tre ekobrottskamrar, en finansmarknadskammare och en polisoperativ enhet. Nu söker vi en eller flera ekobrottsutredare.
Arbetsuppgifter Som ekobrottsutredare medverkar du i brottsutredningar och arbetar i team där åklagare, administratörer, poliser och andra utredare med särskild kompetens inom exempelvis revision och analys kan ingå. I arbetsuppgifterna igår bl.a. att:
Samla in och sammanställa utredningsmaterial
Analysera utredningsmaterial och skriva promemorior
Hålla förhör
Delta vid tillslag
Krav Vi söker dig som har
akademisk examen inom ett för verksamheten relevant område eller motsvarande kunskap och erfarenhet förvärvad på annat sätt och som arbetsgivaren bedömer relevant
minst ett års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete under de senaste fem åren
erfarenhet av att hålla förhör
erfarenhet av att analysera och strukturera stora mängder information
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
goda datorkunskaper och är en van användare av Microsoft Office-paketet.
Det är meriterande om du utöver ovan även har
erfarenhet av att arbeta med utredningar avseende ekonomisk brottslighet
kunskaper inom skatterätt
kunskaper i bokföring
kunskap och erfarenhet av hur en förundersökning bedrivs
Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som är en lagspelare som tar ansvar för helheten och verksamhetens bästa. Du är ansvarstagande, engagerad och prestigelös. Du arbetar strukturerat, noggrant och effektivt samt trivs i en utvecklingsorienterad miljö. Du är även analytisk och pedagogisk. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga och en positiv inställning till att samarbeta med olika yrkesgrupper såväl internt som externt.
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.
Kontaktpersoner Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kammarchef Karin Karlsson, tfn. 010-562 90 41.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 91 72, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomföras innan beslut om anställning fattas.
Ansök Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 15 september 2025. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Ekobrottsmyndigheten, 10422 Stockholm.
Är du redan registrerad som användare i Easycruit kan du logga in här för att söka tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
