Ekobrottsutredare
Ekobrottsmyndigheten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekobrottsmyndigheten i Stockholm
, Uppsala
, Örebro
, Linköping
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Ekobrottsmyndigheten förebygger, upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Våra 800 medarbetare har olika kompetenser och yrkesroller, såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister, som alla arbetar tillsammans mot ekobrott. Det är vår unika styrka.
Vill du bli en av oss och bidra till att bekämpa den ekonomiska brottsligheten? Vi söker nu dig som vill arbeta som ekobrottsutredare på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling.
Arbetsplats Vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har vi sedan 25 år tillbaka arbetat mot systemhotande ekonomisk brottslighet och den kriminella ekonomin. Vi arbetar i utredningsteam med multidisciplinär kompetens. Dina kollegor är åklagare, ekonomer, poliser, analytiker och forensiker.
Som ekobrottsutredare är du en drivande kraft i brottsutredningar och ansvarar bl.a. för att strukturera visualisera och analysera utredningsmaterial samt att presentera och föredra detta för åklagaren. I arbetet samverkar du i olika utredningsteam och har många externa kontakter med exempelvis advokater, banker och myndigheter. Du kommer också att hålla förhör med misstänkta och vittnen. I brottsutredningar används efter beslut från åklagare och domstol personella tvångsmedel samt andra tvångsmedel såsom husrannsakan i bostäder och lokaler och beslag av exempelvis telefoner och datorer. I dessa brottsutredningar kommer du som ekobrottsutredare hålla förhör med personer som är anhållna eller häktade och analysera information från beslag, bl.a. med stöd av olika IT-system. Arbetat i våra brottsutredningar är komplext och utmanande och ställer höga krav på din analytiska förmåga.
Kvalifikationer Vi söker dig som har:
akademisk examen inom juridik eller ekonomi, alternativt motsvarande kunskap och erfarenhet förvärvad på annat sätt och som arbetsgivaren bedömer relevant
minst ett par års arbetslivserfarenhet efter avslutad utbildning, där arbetet har haft en inriktning som Ekobrottsmyndigheten bedömer som relevant
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.Publiceringsdatum2025-11-17Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som är en lagspelare som tar ansvar för helheten och verksamhetens bästa. Du är ansvarstagande, engagerad och prestigelös. Du arbetar strukturerat, noggrant och effektivt samt trivs i en utvecklingsorienterad miljö. Du är även analytisk och pedagogisk. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga och en positiv inställning till att samarbeta med olika yrkesgrupper såväl internt som externt.
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.
Det är meriterande om du också har:
erfarenhet av att arbeta med utredningar avseende ekonomisk brottslighet eller förmögenshetsbrottslighet (Detta ser vi som mycket meriterande)
kunskap och erfarenhet inom utsökningsrätt
kunskaper i bokföring
goda kunskaper i engelska
Kontaktpersoner Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kammarchef, Joakim Eriksson, tfn. 010 - 562 90 76
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 91 72, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen Anställningsform : Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Tjänstebenämning : Utredare
Arbetsort : Stockholm
Tillträdesdatum : Enligt överenskommelse
Lön : Individuell lönesättning tillämpas
Vi söker minst två nya medarbetare i den här rekryteringen.
På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass är svenskt medborgarskap ett krav och en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.
Ansök Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 8 december 2026.
I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till Ekobrottsmyndigheten, Box 22098, 104 22 Stockholm.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekobrottsmyndigheten
(org.nr 202100-4979), http://www.ekobrottsmyndigheten.se Jobbnummer
9606829