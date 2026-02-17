EHS Nordic Coordinator till BSH
Vi söker nu en EHS Nordic Coordinator till vår trevliga kund BSH i Solna.
Om rollen
I tjänsten som EHS Nordic Coordinator kommer du att ansvara för att driva, utveckla och säkerställa ett effektivt arbete inom Environment, Health & Safety (EHS) i BSH Northern Europe, omfattande Norden och de baltiska länderna. Rollen kombinerar strategisk styrning och operativt genomförande för att skapa en proaktiv säkerhetskultur som ger medarbetarna rätt förutsättningar att arbeta säkert och i en god arbetsmiljö.
Du rapporterar till Nordic Facility Manager och har ett tätt samarbete med lokala chefer, arbetsmiljökontakter samt regionala och globala stödfunktioner. Koncernspråket är engelska.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid på 12 månader med goda möjligheter till förlängning eller överanställning hos BSH. Önskad start så snart som möjligt med hänsyn till uppsägningstid. Du kommer att bli anställd av oss på The Place och arbeta ute hos kundföretaget.
I rollen som EHS Coordinator hos BSH kommer du att arbeta med:
Säkerställa att lagkrav, interna riktlinjer och BSH:s EHS-ramverk följs.
Utveckla och implementera processer, rutiner och arbetssätt för EHS.
Leda och genomföra riskbedömningar, incidentutredningar och arbetsmiljöinspektioner i olika delar av verksamheten.
Stödja och utbilda chefer och lokala arbetsmiljökontakter inom Customer Service och Logistik.
Självständigt utföra kritiska EHS-uppgifter där lokala resurser saknas.
Driva uppföljningar och förbättringar inom arbetsmiljö och säkerhet.
Ta fram och presentera rapporter till ledningen gällande risker och förbättringar.Erfarenheter
Relevant högskoleutbildning inom arbetsmiljö, säkerhet eller motsvarande.
1-3 års erfarenhet av kvalificerat EHS-arbete, gärna i en större eller komplex organisation.
God kunskap gällande arbetsmiljö- och säkerhetslagstiftning.
Goda systemkunskaper.
Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Som person har du en förmåga att kunna arbeta självständigt, strukturerat och pragmatiskt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan driva ditt eget arbete framåt. Du är trygg och kommunikativ och har lätt för att skapa relationer och är van att stötta och utbilda chefer och medarbetare. Vidare är du positiv, organiserad och ser till att deadlines hålls och rutiner fullföljs.Om tjänsten
Anställningsform: Konsultuppdrag på 1 år med goda möjligheter till förlängning eller överanställning hos BSH.
Önskad start: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Plats: På BSH:s kontor på Svetsarvägen i Solna.
Arbetstider: Kontorstider, mån - torsdag 8:00-17:00, fredagar 08:00 - 15:15 med möjlighet till flex och att arbeta hemifrån två dagar i veckan.
En del resor kan eventuellt förekomma i tjänsten.
Låter detta som något som skulle passa dig? Sök tjänsten redan i dag då urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
