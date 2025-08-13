Egen Säljare
Vi söker en frilansande säljare eller konsult som vill sälja hemsidor till företag i behov av modern och enkel webbnärvaro. Du jobbar på provisionsbasis och fakturerar oss för varje genomförd affär.
Inga fasta tider, inga krav på kontor, bara resultat.
Dina Arbetsuppgifter:
Kontakta och följa upp potentiella kunder.
Identifiera deras behov och sälja in våra hemsideslösningar.
Överlämna affären till oss. Vi sköter produktion, leverans och support.
Bygg upp din egen kundportfölj eller arbeta med leads du tar fram.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna B2B eller digitala tjänster.
Är självgående, målmedveten och gillar frihet under ansvar.
Vill kunna fakturera på resultat utan fasta arbetstider.
Förstår värdet av en bra hemsida för mindre företag.
Vi erbjuder:
En bra provision per avslutad affär.
En produkt som är lätt att sälja (Snygga hemsidor som konverterar till konkurrenskraftiga priser.)
Full teknisk support och färdigt arbetssätt. Du fokuserar bara på försäljningen.
Möjlighet till långsiktigt samarbete och större ansvar.
Så ansöker du:
Är du intresserad? Kontakta oss gärna med ett kort meddelande om dig själv och din erfarenhet av försäljning.
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: David@digitalfokus.se
