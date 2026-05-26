Sommarvikarierande undersköterskor/vårdbiträden till Poesin!
2026-05-26
Är du student och inte vet ännu vad du ska göra i sommar? Bygg ovärderliga erfarenheter i äldreomsorgen - vi behöver dig!
Stiftelsen Stockholms Sjukhem erbjuder dig en möjlighet att arbeta på vårat fina äldreboende i sommar!
Om rollen
Som undersköterska/vårdbiträde arbetar du teambaserat för att tillgodose en god och personcentrerad omvårdnad genom ett individanpassat arbetssätt utifrån de boendes perspektiv. Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna delaktighet, stolthet och ansvar för den verksamhet vi bedriver.
Tjänsten är ett sommarvikariat under perioden juni-augusti med möjlighet till förlängning (ange önskemål vid ansökan). Helgtjänstgöring förekommer. Vi söker både dig som kan arbeta:
deltid 83-90%
timanställning
Ange gärna dina önskemål vid ansökan. Introduktion kan ske löpande under våren. Alla sommarvikarier deltar vid en introduktionsdag vecka 24.
Är du vår nya kollega?Vi söker dig som kanske studerar och söker arbete under sommaruppehållet. Meriterande om du är utbildad undersköterska enligt riksdagens beslut om skyddad yrkestitel för undersköterskor och har några års erfarenhet av arbete som undersköterska inom äldreomsorg. Vi kontrollerar ditt intyg om skyddad titel mot registret HOSP.
Saknar du utbildning så är erfarenhet meriterande, men vi utgår från personlig lämplighet.
Arbetet kräver att du är trygg i dig själv och kan arbeta självständigt och vill lära dig att göra enklare bedömningar, ta vitala parametrar och samarbeta med erfarna undersköterskor, sjuksköterskor och paramedicinare.
Som sommarvikarie blir ditt engagemang och din vilja att bidra till vår gemensamma arbetsmiljö viktigt. Att du trivs och har roligt på jobbet smittar av sig. Du gillar att ta initiativ och ser lösningar i stället för problem. Som person är du ansvarstagande och har alltid ett gott bemötande. Samarbete samt ge god service är avgörande för att lyckas i rollen. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utifrån Poesins inriktning så ser vi positivt på om du har kunskap och intresse för litteratur och kultur.
Om äldreboende Poesin
Stockholms Sjukhem vill bidra till att fler får möjlighet till en individuell äldreomsorg utifrån den enskildes behov. Boendet erbjuder 60 lägenheter fördelade på tre våningsplan och har fått namnet Poesin med en koppling till litteratur, då kultur är något vi värderar högt.
Inom äldreomsorgen har vi en unik organisation för hälso-och sjukvårdsinsatser. Läkaren som ansvarar för läkarinsatserna på äldreboenden i stiftelsens regi är anställd av oss. Det stärker kontinuitet och samarbete i de professionella teamen. Hos oss finns ett driv och en vilja att möta individen och erbjuda en god vård och omsorg utifrån vårt koncept Ett gott hem. Ett koncept som grundar sig i stiftelsens ändamålsparagraf från 1867.
Nyfiken eller intresserad?
Har du frågor, mejla poesin@stockholmssjukhem.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urvalet hanteras löpande.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Så ansöker du
