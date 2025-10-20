Efterbearbetningsoperatör
2025-10-20
Som medarbetare inom efterbearbetning på AMEXCI är du en viktig del av det sista steget i produktionen. När våra metallkomponenter lämnar dig ska de vara perfekta. Du arbetar med gradning, slipning, putsning och polering av detaljer i bland annat titan, 316L och aluminium - material som kräver tålamod, noggrannhet och säker hand.
Du behöver ha känsla för detaljer, förstå hur olika metaller beter sig och ha stolthet i att leverera ytor med hög finish. Vi söker dig som drivs av att göra ett riktigt bra jobb - varje gång - enligt tydliga instruktioner och kvalitetskrav.
Arbetsuppgifter och ansvar:
• Manuell efterbearbetning/Supportborttagning på 3D-printade komponenter; gradning, slipning, putsning och polering
• Hantering/riggning av EDM-Trådgnist
• Avsyning och kvalitetskontroll av mått, toleranser och finish (skjutmått, mikrometer, ytjämnhet m.m.)
• Säker hantering, märkning och packning av färdiga detaljer för leverans
• Dokumentation för spårbarhet enligt rutin
• Enklare underhåll av arbetsstation och verktyg, samt ordning och reda (5S)
• Samarbete med produktion, kvalitet och planering för ett jämnt flöde
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från verkstad eller industri, gärna metall och/eller efterbearbetning
• Är händig, noggrann och har bra tålamod
• Har god vana av att läsa instruktioner och ritningar
• Trivs med ett metodiskt arbete och tar ansvar för ditt resultat
På AMEXCI värdesätter vi samarbete, flexibilitet och vilja att dela kunskap. Vi tror att kvalitet skapas tillsammans - när man hjälper varandra, bidrar där det behövs och ser den gemensamma leveransen som målet.
Det är ett plus om du:
• Har truck- eller traverskort
• Har jobbat med detaljer som ställer höga krav på ytfinish och precision
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning i en modern verkstadsmiljö med tydliga rutiner och bra ordning. Här är yrkesstolthet och samarbete centralt - vi bryr oss om både kvaliteten och varandra.
Vi erbjuder anställningsvillkor i nivå med IF Metalls kollektivavtal för teknikindustrin, inklusive övertids- och OB-ersättning, arbetstidsförkortning samt förmåner som friskvårdsbidrag och extra ersättning vid föräldraledighet. Skiftupplägg enligt överenskommelse.
Är du redo att leverera finish i toppklass? Då ser vi fram emot att höra från dig! Skicka CV och personligt brev till recruitment@amexci.com
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: recruitment@amexci.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Efterbearbetning"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Amexci AB
(org.nr 559123-0213), http://www.amexci.com
Mossebergavägen 8 (visa karta
)
