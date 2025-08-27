Ebbemåla mekaniska söker CNC-operatör/Tekniker

CNC-operatör till Ebbemåla Mekanisk Verkstad i Ryd
Vill du jobba i en toppmodern maskinpark hos ett företag som månar om sina anställda, erbjuder frihet att styra ditt arbete och ger dig möjlighet att växa i din roll?
Då kan detta jobbet vara något för dig! Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Som CNC-operatör hos oss kommer du att:
Programmera, ställa och köra CNC styrda fräsar och svarvar för att tillverka högkvalitativa komponenter.
Självständigt läsa och tolka ritningar för att säkerställa att produkterna möter kundspecifikationer.
Underhålla och justera maskiner för att säkerställa optimal prestanda och produktionseffektivitet.
Bidra till kvalitetskontroll och dokumentation av tillverkningsprocesser.
Delta i problemlösning och förbättringsprojekt för att öka produktionskapaciteten.
Samarbeta med andra teammedlemmar och avdelningar för att säkerställa smidiga produktionsflöden.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Krav och meriter:
Minst 5 års erfarenhet som CNC-operatör
Stor erfarenhet av skärande verktyg.
Goda kunskaper i ritningsläsning, kvalitetsmedvetenhet och problemlösning.
Självständig användning av CAM-systemet Mastercam.
Erfarenhet av Mazak och DMG-maskiner är meriterande.
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp/projektform.
Flytande svenska i tal och skrift.
Vad vi erbjuder:
En toppmodern arbetsplats med avancerade maskiner och verktyg.
Ett företag som prioriterar sin personal och deras utveckling.
Frihet att påverka ditt arbete och en miljö där din kompetens uppskattas.
Vem är du?
Vi söker dig som är en del av eliten inom CNC-teknik, en skicklig problemlösare med öga för detaljer och hög kvalitetskänsla. Du har driv, är pålitlig och ser till att alltid leverera det bästa av det bästa.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som CNC-operatör är en direktrekrytering där du blir anställd av Ebbemåla Mekaniska AB. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor hänvisar vi till Marcus Royson som nås via marcus.royson@eterni.se
.
ÖVRIGT
Ansökningar via epost behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att välkomna vår nästa stjärna till Ebbemåla Mekanisk Verkstad! Så ansöker du
