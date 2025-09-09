East Kitchen söker servitris/servitör
2025-09-09
Servitris/Servitör till East Kitchen
Om jobbet
East Kitchen söker nu en servitris/servitör som vill bli en del av vårt team! Vi är en familjeägd restaurang som erbjuder asiatiska rätter med fokus på sushi och varmrätter från det östasiatiska köket. Vi söker dig som brinner för service, har ett öga för detaljer och vill ge våra gäster en minnesvärd upplevelse.
Om rollen
Som servitris/servitör är du vårt ansikte utåt och ansvarar för att välkomna gäster, ta emot beställningar, servera mat och dryck samt säkerställa att restaurangens miljö är ren och trivsam. Du kommer även att ha en viktig roll i att skapa en trevlig atmosfär och se till att gästerna känner sig sedda och väl omhändertagna.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från liknande roll inom restaurang
Är social, stresstålig och har ett genuint intresse för service
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och tar eget ansvar
Är noggrann, flexibel och bidrar till god stämning i teamet
Talar svenska, engelska och/eller mandarin
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV till info@eastkitchen.se
så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: info@eastkitchen.se
Munkebäcks Allé 36
417 62 GÖTEBORG Arbetsplats
East Kitchen Jobbnummer
