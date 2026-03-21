E-tjänstutvecklare
2026-03-21
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss!
Vill du vara med och utveckla framtidens digitala kommunservice? Haninge kommun söker dig som vill skapa smarta, användarvänliga och tillgängliga e-tjänster som gör verklig skillnad för våra invånare, företagare och medarbetare.
Hos oss får du en nyckelroll i kommunens digitaliseringsarbete.
Utvecklingsavdelningen är en av fem avdelningar vid kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen har drygt 70 medarbetare med ansvar för bland annat kommunens övergripande it och digitalisering, kommunikation och service.
Ditt uppdrag
Som e-tjänsteutvecklare arbetar du med utveckling, förvaltning och drift av kommunens e-tjänsteplattform, Open ePlatform. Du bygger och vidareutvecklar e-tjänster som förenklar processer, skapar nytta och bidrar till ett mer effektivt och modernt arbetssätt.
Du arbetar nära verksamheterna för att förstå behov, ta fram lösningar och omvandla idéer till färdiga digitala tjänster, från skiss till produktion. Arbetet är varierat och innebär både självständigt ansvar och tätt samarbete i olika sammanhang. I rollen ansvarar du för att utveckla kommunens e-tjänster genom att skapa, konfigurera och förbättra lösningar i Open ePlatform. Arbetet omfattar både enklare formulär och mer avancerade tjänster som innehåller logik och integrationer. Du säkerställer en god användarupplevelse samt hög kvalitet och tillgänglighet i alla e-tjänster.
Du ansvarar också för förvaltning och drift av e-tjänsteplattformen, vilket inkluderar att säkerställa stabilitet, säkerhet och regelbundna uppdateringar. I uppdraget ingår att hantera behörigheter, integrationer, incidenter och buggar, liksom kontakt med leverantörer. Du planerar och genomför uppdateringar samt tester och kvalitetssäkring av ny funktionalitet, och ser till att både teknisk och användarinriktad dokumentation hålls aktuell.
I rollen ingår även samverkan med verksamheten och interna stödfunktioner. Du genomför behovsanalyser och deltar i kravarbete och prioritering av nyutveckling. Dessutom ger du stöd till interna användare och bidrar till dokumentation, supportprocesser och kvalitetsarbete.
Du är en viktig del av kommunens övergripande arbete med digitalisering och verksamhetsutveckling. Du bidrar till samordningen av det digitala arbetet och identifierar möjligheter att utveckla kommunens service till både invånare och företagare. Du ingår i digitaliseringsgruppen med ytterligare tre kollegor som är placerad direkt under utvecklingsdirektören.
Det här söker vi hos dig
Du är lösningsorienterad och analytisk, med en stark kommunikativ förmåga både i tal och skrift. Du är pedagogisk och trygg i att förklara teknik för olika målgrupper, samtidigt som du arbetar självständigt, strukturerat och kan prioritera väl. Du samarbetar lätt, är prestigelös och bygger goda relationer. Du drivs av att skapa nytta för verksamheten och invånarna, och har förmåga att omsätta strategier och mål till teknisk utveckling. Dessutom kan du växla mellan helhetsperspektiv och detaljfokus när arbetet kräver det. Du har också förståelse av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
- Du har en utbildning med inriktning mot data- eller systemvetenskap. Alternativt annan dokumenterad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av e-tjänsteutveckling i no code/low code plattformar
- God teknisk förståelse, inklusive API:er, integrationer och datastrukturer.
- Förmåga att arbeta med logik, variabler och enklare skript.
- Kunskap om tillgänglighet, informationssäkerhet och GDPR i digitala tjänster.
Meriterande:
- Erfarenhet av processkartläggning och behovsanalys.
- Erfarenhet av UX och användarcentrerad design.
Det här kan vi erbjuda dig
En stimulerande roll med stor variation och möjlighet att påverka - både i enskilda projekt och i kommunens övergripande utveckling. Du blir en del av en engagerad utvecklingsavdelning där mod, nyfikenhet och samarbete är viktigt. Vi erbjuder en stimulerande och kreativ miljö med kunniga medarbetare, där vi alla vill göra Haninge kommun lite bättre varje dag. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, löne- och semesterväxling m.m.
Vill du vara med och skapa framtidens kommun?
Varmt välkommen med din ansökan som du kompletterar med ditt CV och ett personligt brev på max en A4:a. Vid rekryteringen kan vi komma att använda arbetsprover.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Heltid
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/206".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Utvecklingsavdelningen Kontakt
Karin Ölander +4686065539
9811675