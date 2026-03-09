E-Handelsansvarig
Wänerstedt AB är ett familjeföretag med kontor och lager i Götene. Vi arbetar främst med tillverkning av fritidsinriktad konfektion samt utrustning för sport och fritid. Vi representerar även Elan och Roxa på den svenska marknaden. Vi är ca 80 medarbetare. Vår omsättning var ca 500 miljoner kronor under 2025 varav ca 20% är export. Företaget har även kontor i Kina och Bangladesh
Vårt nästa steg - Vi öppnar E-handelsplats
Vi söker en driven och analytisk E-handelsansvarig. Du kommer att driva den dagliga verksamheten, analysera data för beslut och utveckla kundupplevelsen. Du får både en djup och bred produktportfölj med möjlighet att skapa något unikt.
Profil och kvalifikationer
Vi tror att du har erfarenhet av e-handel, digital marknadsföring eller liknande roller.
God förståelse för konverteringsoptimering
Affärsdriven, självgående, kreativ och strukturerad med vana att arbeta mot uppsatta mål.
Ansvara för den dagliga driften av e-handelsplattformen.
Optimera kundresan, konverteringsgraden och produktpresentationen.
Planera och genomföra digitala kampanjer i samarbete med marknadsansvarig.
Analysera försäljningsdata för att öka lönsamheten.
Tjänsten finns att tillträda omgående och urval sker löpande.
Har du frågor angående arbetet så är du välkommen att kontakta Rolf på telefonnummer 0511-51788. Går också bra via e-post rolf@wanerstedt.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
