E-commerce manager på växande företag
New Terms AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-06-17
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eller i hela Sverige
E-commerce Manager till vår kund
Vi är glada över att ha fått förtroendet av vår kund att hjälpa dem att rekrytera e-com managers till deras verksamhet.
Vår kund jobbar inom sportbranschen och driver både fysisk och digital handel.
Rollen i korthet
Kunden vill nu med Jappas hjälp utöka sin e-handelsavdelning - som är ansvarig för att bygga och drifta deras e-handelssidor.
Som E-commerce Manager tar ett övergripande ansvar för deras e-handelsaffär. Uppdraget omfattar nordiska marknader och är en nyckelfunktion i den fortsatta tillväxtresan.
Fokus ligger på att bygga en skalbar och lönsam affär med hög kundupplevelse, där du är delaktig i att leda arbetet
Jappa söker nu för kundens räkning efter personer att initialt ta in som konsulter men där avsikten är att efter en inledande period på ca 6 månader bli anställda av kunden.
Dina uppgifter:
Sätta riktning för och vidareutveckla e-handelsstrategin, inklusive externa marknadsplatser
Säkerställa tillväxt, förbättrad konvertering och stark lönsamhet i samtliga e-handelskanaler
Driva och koordinera lokala webbshoppar för olika språk, länder och kundsegment
Planera och följa upp kanalinsatser inom bland annat SEO, SEM, paid social, innehåll och CRM
Leda kontinuerlig optimering via analys, testmetodik och förbättring av kundresan
Vara kravställare mot utvecklingsteamet och prioritera vidareutveckling av den digitala plattformen
Implementera arbetssätt för AEO samt använda AI för att stärka synlighet, relevans och köpupplevelse
Arbeta nära säljorganisationen för att skapa balans mellan e-handel och fysisk handel
För att passa i rollen bör du:
Ha gedigen e-handelsvana som e-com manager eller digital marknadsförare
Både ha ett strategiskt perspektiv inom e-handeln - men ändå vara beredd att vara operativ och hugga i där det krävs.
God förståelse för prestationsdriven marknadsföring och trafikskapande aktiviteter
Stark kompetens inom sök, annonsering och innehållsdriven tillväxt
Kunskap om AEO och hur AI förändrar kunders sök- och köpbeteenden
Gärna vara bekväm i Shopify
Ha ett gediget intresse för produkterna, helst befinner du dig i målgruppen själv.
Meriterande med bakgrund inom sport, outdoor, konsumentprodukter.
Analytisk, kommersiell och resultatorienterad
Svenska och engelska
Kunden har sitt kontor i södra Göteborg och erbjuder ett hybridupplägg.
Kunden beskriver arbetsplatsen som "Här blir det aldrig tråkigt, det händer alltid något. Vi är ett snabbväxande, litet bolag där man på riktigt får en chans att påverka. Instant feedback. Mycket frihet där egna initiativ premieras."Publiceringsdatum2026-06-17Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara både strategisk och handlingskraftig. Du trivs i ett högt tempo, är trygg i att fatta datadrivna beslut och har förmåga att omsätta affärsmål till konkreta initiativ som ger effekt.
Placering: Göteborg (hybridupplägg möjligt)
Start: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Ansökan
För att söka Jappas uppdrag skapar du enkelt en konsultprofil i vår plattform och skickar in din ansökan därifrån. När du har en profil blir din kompetens synlig för fler uppdragsgivare inom e-handel och tech – vilket ökar chansen att bli matchad med framtida uppdrag som passar just dig.
Lägg 10–15 minuter på att skapa din profil idag och öppna dörren till nya, spännande möjligheter.
Om Jappa
Jappa – en vassare väg till uppdrag inom e-handel och tech.
Vi har ersatt gammelmäklare med en smart marknadsplats, branschkunskap, kvalitetssäkrade processer och AI. Resultatet är tydligare matchningar, snabbare besked och nöjdare både konsulter och kunder.
Med Jappa blir det enkelt att hitta rätt uppdrag. Hos oss får du tillgång till en bred mix av möjligheter inom e-handel och tech – allt från kortare frilansuppdrag till längre engagemang och rekryteringar.
Jappa är en talent-as-a-service-lösning där du som konsult står i centrum. Vi strävar alltid efter att matcha dig med uppdrag där du verkligen kan göra skillnad och utvecklas.
#e-commerce recruiting #e-com manager Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Terms AB
(org.nr 556986-8606), http://www.jappa.jobs Jobbnummer
9969140