Dygnspass 75% med sovande jour
Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollefteå
2025-12-30
Vi söker en positiv och pålitlig person för arbete i 24-timmarspass med sovande jour. Omfattningen är cirka 75%, fördelat på 7 pass per 4 veckor. Möjlighet till extra pass finns dessutom när behov uppstår.
Arbetsuppgiften är att assistera vår kund som är förlamad efter en stroke. Kunden bor i centrala Sollefteå.
Du kommer att arbeta i en trygg arbetsgrupp med erfarna kollegor som lär dig allt du behöver veta kring arbetet med kunden.
Ditt jobb blir att stötta och hjälpa med allt i vardagen, främst i hemmet men också ute på stan eller vid besök i vården.
Vi är noga med att hålla hög kvalité i vår assistans och det är därför viktigt att du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift. Detta behövs både för att du ska kunna tillägna dig instruktioner och för att dokumentera verksamheten.
Alter Assistans vision är att vara nära. Hela vår organisation är uppbyggd på närhet mellan kunder, medarbetare och områdeschef.
Ett företag med kvalité i fokus och rötterna i Norrland!
Vi har kontor i Långsele med en engagerad områdeschef som ansvarar för våra kunder i Sollefteåområdet.
Ansök och berätta lite om dig själv, vem du är och vad du har för erfarenheter.
Ung eller äldre, man eller kvinna, hos oss är alla välkomna.
Intervjuer kommer att ske löpande så skicka din ansökan via e-post snarast. Vi återkopplar snabbt och berättar mer om jobbet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Ansök via e-post
E-post: jobbmitt@alterassistans.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alter Assistans AB
(org.nr 559207-3000), http://www.alterassistans.se/ Kontakt
Områdeschef
Anna-Karin Ledin anna-karin.ledin@alterassistans.se 0731818500 Jobbnummer
9666210