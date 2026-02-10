Drivna souschefer till Båstad
2026-02-10
Är du en driven souschef som älskar högt tempo, kvalitet och att jobba där sommarpulsen är som bäst? Nu söker vi flera souschefer till välkända och populära krogar i Båstad inför säsongen, med möjlighet till förlängning för rätt person.
Om rollen
Som souschef är du en nyckelperson i köket. Du arbetar nära kökschef och leder teamet i det dagliga arbetet, säkerställer hög kvalitet på mat och service samt bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som souschef eller i en ledande roll i kök
Är trygg i ledarskapet och van vid högt tempo
Är strukturerad, lösningsorienterad och prestigelös
Brinner för mat, kvalitet och teamwork
Trivs i en social och energifylld miljö
Vi erbjuder:
Arbete på etablerade och omtyckta krogar i Båstad
Ett fartfyllt och inspirerande köksteam
Konkurrenskraftig lön enligt erfarenhet
Hjälp med boende kan finnas
En sommar fylld av matglädje, gemenskap och utveckling
Låter det här som något för dig eller någon du känner? Skicka din ansökan eller hör av dig för mer information. Urval sker löpande.
Välkommen till en oförglömlig säsong i Båstad
Frågor kring rollen och processen
Nellie Lilja
0763-01 92 46nellie@progressioswe.se
Extern Rekryterare
Progressiowww.progressioswe.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
M Dryck & Konsult AB (org.nr 559071-6857)
Båstads station
269 43 BÅSTAD
Progressio
Nellie Lilja nellie@progressioswe.se
