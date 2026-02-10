Drivna souschefer till Båstad

M Dryck & Konsult AB / Kockjobb / Båstad
2026-02-10


Är du en driven souschef som älskar högt tempo, kvalitet och att jobba där sommarpulsen är som bäst? Nu söker vi flera souschefer till välkända och populära krogar i Båstad inför säsongen, med möjlighet till förlängning för rätt person.
Om rollen
Som souschef är du en nyckelperson i köket. Du arbetar nära kökschef och leder teamet i det dagliga arbetet, säkerställer hög kvalitet på mat och service samt bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som souschef eller i en ledande roll i kök

Är trygg i ledarskapet och van vid högt tempo

Är strukturerad, lösningsorienterad och prestigelös

Brinner för mat, kvalitet och teamwork

Trivs i en social och energifylld miljö

Vi erbjuder:
Arbete på etablerade och omtyckta krogar i Båstad

Ett fartfyllt och inspirerande köksteam

Konkurrenskraftig lön enligt erfarenhet

Hjälp med boende kan finnas

En sommar fylld av matglädje, gemenskap och utveckling

Låter det här som något för dig eller någon du känner? Skicka din ansökan eller hör av dig för mer information. Urval sker löpande.

Välkommen till en oförglömlig säsong i Båstad

Frågor kring rollen och processen
Nellie Lilja
0763-01 92 46
nellie@progressioswe.se
Extern Rekryterare
Progressio
www.progressioswe.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
M Dryck & Konsult AB (org.nr 559071-6857), https://jobb.progressioswe.se
Båstads station (visa karta)
269 43  BÅSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Progressio

Kontakt
Nellie Lilja
nellie@progressioswe.se

Jobbnummer
9734024

