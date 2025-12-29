Driven print-säljare
Vi söker en driven och erfaren print-säljare som älskar affärer och bygger långsiktiga relationer. Hos oss får du chansen att arbeta med marknadsledande lösningar, påverka vår tillväxtresa och bli en del av ett team med stark entreprenörsanda och familjär känsla. Vi gör vardagen enklare för våra kunder genom smart teknik och mänsklig service.Som en del av Nestit Group har vi styrkan av ett nordiskt nätverk och resurser som ger dig möjlighet att växa - både professionellt och personligt. Bli en del av vårt framgångsrika team och bidra till att leverera innovativa IT-lösningar till våra kunder. Vi erbjuder en öppen och lärande miljö med stora utvecklingsmöjligheter samt delägarskapsprogram inom koncernen Nestit.
DSolutions framgång bygger på mer än siffror - den bygger på människor, driv och en kultur där vi stöttar varandra. Vi är ett familjärt företag med högt tempo och entreprenörsanda, alltid med blicken på nästa steg. Vår ambition är att fortsätta växa i takt med marknaden och kundernas förändrade behov - och vi gör det genom att vara proaktiva, nytänkande och nära våra kunder.
För oss är kundfokus, kvalitet och innovation inte bara ord - det är vårt sätt att arbeta. Vi tror på att vinna tillsammans, som ett lag där alla bidrar och alla får utrymme att växa. Hos oss är det högt i tak, nära till skratt och fullt av energi - för vi vet att framgång föds ur engagemang och gemenskap.DSolution ingår i Nestit Group, vilket innebär att vi är en del av en större koncern med starka resurser och bred kompetens. Nestit Groups mål är att vara en ledande partner inom IT-infrastruktur och erbjuder en omfattande portfölj av tjänster till nordiska små och medelstora företag. Genom att vara en del av Nestit Group får vi tillgång till ett brett nätverk och kan dra nytta av synergier mellan koncernens olika bolag.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
I den här rollen är du inte bara en säljare - du är en nyckelperson i vår tillväxtresa. Du driver affärer framåt genom att bygga starka relationer, skapa nya möjligheter och leverera lösningar som gör skillnad för våra kunder.
Hos oss arbetar du med att driva försäljning av våra tjänster och lösningar inom print och IT - alltid med fokus på att göra kundens vardag enklare och tryggare. Du får frihet att ta egna initiativ, påverka vår utveckling och vara en del av ett team som är proffs på det de gör, men som också vet hur man har kul på jobbet.
Vi erbjuder dig
• Att arbeta hos ett expansivt och framgångsrikt bolag med familjär stämning* Våra kollegor är inte bara proffs på det de gör, de är också riktigt schyssta! Vi tror på teamwork, skratt och att ha kul på jobbet och en arbetsmiljö där alla trivs* Möjlighet till delägarskapsprogram* Gym på kontoret* Trevliga AW-aktiviteter på kontoret med bland annat arkadspel, pingis och shuffleboard
Vi söker dig som
Har dokumenterat toppresultat inom B2B-försäljning av print-tjänster mot SMB-kunder
Har egen kundstock och starkt nätverk
Uttrycker dig väl på svenska och engelska
Har B-körkortDina personliga egenskaper
Du är den som ser möjligheter där andra ser hinder. En relationsbyggare med starkt affärsfokus, som älskar att skapa långsiktiga partnerskap och leverera lösningar som verkligen gör skillnad för kunden. Hos oss får du utrymme att använda din drivkraft och struktur för att bygga affärer som håller över tid. Du inspirerar inte bara kunder - du lyfter även dina kollegor och bidrar till en kultur där vi vinner tillsammans. Vi söker dig som kombinerar strategiskt tänkande med handlingskraft, som trivs med tempo och som alltid har blicken på nästa steg. Du är nyfiken, engagerad och har förmågan att skapa trygghet och förtroende i varje möte.
Dina framtida kollegor har gjort DSolution till ett snabbt växande bolag - du kommer att ingå i ett framgångsrikt team! Som en del av Nestit finns det dessutom stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering och ser fram emot att höra från dig. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Alla ansökningar hanteras konfidentiellt.
