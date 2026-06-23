Driven och erfaren sous chef till Gränsö slott!
Gränsö Slott AB / Kockjobb / Västervik Visa alla kockjobb i Västervik
2026-06-23
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Gränsö slott är en familjeägd destination med hotell, restaurang och spa beläget vid havet i Västervik.
Vår vackra slottsmiljö omringat av hav och natur gör att många gäster reser till oss, i kombination med lyxigt hotell, vackert spa och god mat med bra service.
Vi växer för varje år, och varje år återinvesterar vi vinsten i att utveckla Gränsö slott. Det senaste året har vi bland annat byggt ett helt nytt komplett och modernt stort kök för att möta vår stora efterfrågan och att kunna laga ännu bättre mat. Vi har både a la carte servering, stora event, bröllop och fest.
Vi vill nu hitta en erfaren och kreativ sous chef som vill leda köksteamet under kvällsservice.
Som souschef på Gränsö slott kommer du leda ett köksteam som vill framåt och utvecklas. Vår mat ska kännetecknas av lokala råvaror av hög kvalitet med fokus på säsong och vår natur omkring oss.
Vi ser att du är en närvarande, lyhörd kock som vill dela med dig av dina kunskaper och coacha köksteamet. Du är en tydlig och rak person som är bra på att kommunicera. Du drivs inte av prestige, utan glädjs av gemensamma framgångar. Vi jobbar tätt tillsammans och du är därför en bra människokännare och ledare. Du kommer jobba nära ledningen och vill driva Gränsö och ditt team framåt, tillsammans med alla avdelningar.
På Gränsö ser vi allt som en helhet- och vi är aldrig bättre än vår svagaste länk. Vi som är på Gränsö är engagerade och passionerade och vi tar alla emot feedback för att hela tiden bli bättre.
Du ansvarar för kökets drift under kvällens a la carte service och jobbar tillsammans med både kök och servisteamet.
Vi söker dig som:
Har många års erfarenhet som souschef, gärna från fine dining.
Är en trygg och tydlig ledare som inspirerar teamet och får dem att prestera på topp.
Mycket intresserad av matlagning och vill jobba i service.
Kretiv matkreatör som vill vara med och utvecklar våra menyer.
Är driven och ansvarsfull. Du är noga med hygien, städ och rutiner.
Är lätt att samarbeta med och en lagspelare.
Har bra referenser.
Västervik är en fantastisk stad att bo och verka i. Nära till det mesta och erbjuder underbar miljö och naturupplevelser. Vi hjälper gärna till med att hitta boende. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7960342-2067641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gränsö Slott AB
(org.nr 556356-1637), https://gransoslott.teamtailor.com
Gränsö castle (visa karta
)
593 92 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gränsö Slott Jobbnummer
9976001