Driven och engagerad Specialpedagog/Speciallärare
Mubarak Utbildning AB / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mubarak Utbildning AB i Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Specialpedagog / speciallärare sökes till Stockholm International Academy Hägersten
Om skolan
Stockholm International Academy i Hägersten är en väl etablerad F-9 skola med ca 210 elever. Skolan ligger i ett lugnt område nära pendeltåg och buss, med två trivsamma skolgårdar och närhet till skogsområde. Vi är en friskola med undervisning på svenska som följer den svenska läroplanen.
Vi vet att språk är nyckeln till lärande. Därför arbetar vi språkutvecklande i alla ämnen och satsar särskilt på tidig och systematisk utveckling av svenska och engelska. Hos oss finns ett aktivt skolbibliotek, välutrustade speciallokaler och medarbetare som trivs och väljer att stanna.
Vår elevhälsa är central i skolans utvecklingsarbete. Här samarbetar vi tätt mellan skolledning, elevhälsopersonal och arbetslag för att skapa tillgängliga, trygga och inkluderande lärmiljöer.
Om uppdraget
Som specialpedagog hos oss får du en viktig roll i att utveckla skolans pedagogiska arbete på organisations-, grupp- och individnivå. Du arbetar både främjande, förebyggande och åtgärdande.
I uppdraget ingår bland annat att:
Driva utvecklingen av tillgängliga lärmiljöer i samarbete med skolledning och arbetslag.
Handleda och stötta lärare och fritidspersonal genom kollegialt lärande, rådgivning och kompetensutveckling.
Delta aktivt i Elevhälsoteamet och skolans närvaroteam.
Kartlägga behov på skol- och gruppnivå samt delta i planering av skolans värdegrundsarbete.
Stödja i bedömning och anpassningar av undervisning.
Genomföra observationer och pedagogiska kartläggningar.
Del av ett engagerat frånvaroteam.
Arbeta med elever enskilt eller i mindre grupper vid behov.
Ansvara för pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram, samt samverka med vårdnadshavare och externa aktörer (t.ex. BUP, Socialtjänst, SPSM).
Säkerställa och följa upp läsa-skriva-räkna-garantin.
Du blir en självklar del av vårt Elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, logoped, kurator och skolledning. EHT möts varje vecka och arbetar nära verksamheten.
Vi söker dig som:
Har specialpedagogexamen eller speciallärarexamen.
Har god förmåga att samarbeta med elever, personal och vårdnadshavare.
Har ett lågaffektivt, strukturerat och lösningsinriktat förhållningssätt.
Kan arbeta självständigt, men också bidra till gemensam utveckling.
Har förmåga att lyfta, stötta och inspirera andra.
Du arbetar nära skolledning och brinner för att utveckla skolutveckling, du tar egna initiativ och du vill utvecklas.
Vi erbjuder:
Ett positivt och välkomnande kollegium där samarbete är naturligt.
En elevhälsa som är en aktiv del av verksamheten, inte ett sidospår.
Tydliga strukturer, engagerad skolledning och goda möjligheter att påverka.
Tillsvidareanställning, 100%, med provanställning om högst 6 månader.Publiceringsdatum2025-11-05Så ansöker du
Skicka din ansökan till: skolledningen@mubarak.se
Ange följande referens när du ansöker: Specialpedagog Hägersten
Vi hanterar ansökningar löpande och välkomnar dig varmt att söka - för oss är det viktigt att det blir rätt person på rätt plats.
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: skolledningen@mubarak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialpedagog Hägersten". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mubarak Utbildning AB
(org.nr 556857-1748), http://mubarak.se
Sulvägen 52 (visa karta
)
126 40 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholm International Academy Jobbnummer
9590829