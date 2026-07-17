Driven Nätverkstekniker till Bollnäs Energi
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Supportteknikerjobb / Bollnäs Visa alla supportteknikerjobb i Bollnäs
2026-07-17
, Söderhamn
, Ljusdal
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, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Bollnäs Energi AB är ett kommunalägt energibolag som producerar och distribuerar fjärrvärme samt producerar el i Bollnäs kommun. Företaget driver även ett öppet fibernät och levererar bredband till hushåll och företag i området. Verksamheten omfattar bland annat värmeverk i Bollnäs, Arbrå, Kilafors och Rengsjö, med fokus på hållbar och lokal energiförsörjning. Idag är vi ca 30 medarbetare och vi fortsätter att utöka vår verksamhet.
Vill du vara med och driva samhällsviktig IT-infrastruktur framåt? Trivs du med att arbeta i en teknisk miljö tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor? Vi utökar vårt bolag och söker nu en driven Nätverkstekniker till vårt team på stadsnät.
Företaget erbjuder
• En trygg anställning på ett lokalt förankrat bolag
• Goda utvecklingsmöjligheter
• En viktig roll i driften av kritisk infrastruktur i Bollnäs kommun
• En prestigelös organisation
• Friskvårdsbidrag och Privat Sjukvårdsförsäkring Arbetsuppgifter
Som Nätverkstekniker hos oss har du en central och viktig roll där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för driften och utvecklingen av vårt stadsnät. Du har ett nära samarbete med dina kollegor och tillsammans hjälps vi åt och stöttar våra kunder gällande IT-relaterade frågor.
I rollen ingår:
• Drift och Underhåll: Se till att vår nätverksutrustning (routrar, switchar, brandväggar och accesspunkter) fungerar som den ska.
• Felsökning: Hitta och lösa komplexa problem snabbt i vårt stadsnät för att minimera avbrott.
• Säkerhet: Konfigurera och underhålla vår nätverksutrustning för att skydda nätverket mot intrång och hot.
• Installationer & Uppgraderingar: Hjälpa till med installation och konfigurering av ny nätverksutrustning i nätets olika delar.
• Dokumentation: Uppdatera och underhålla all dokumentation kring nätverkets uppbyggnad och konfiguration.
Utöver detta kommer beredskap att ingå i rollen på sikt.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som nätverkstekniker alternativt en roll som vi anser vara likvärdig.
Kvalifikationer för tjänsten:
• Erfarenhet av att arbeta med nätverksutrustning och drift i en större nätverksmiljö, gärna inom telekom eller stadsnät.
• Praktisk erfarenhet av att konfigurera och felsöka nätverksutrustning.
• Kunskap inom Metro Ethernet-teknik och hantering av Access-switchar samt hantering av kunder CPER.
• B- körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt.
Meriterande
• Kunskaper i BGP (Border Gateway Protocol) för routning och trafik-hantering. Du behöver implementera och felsöka BGP-konfigurationer.
• Erfarenhet av att arbeta med nätverksutrustning från flera av våra leverantörer (Nokia SR, Fortinet, Huawei).
För att passa i rollen ser vi att du är serviceinriktad, strukturerad och flexibel som person. Du har en förmåga att snabbt sätta dig in i nya tekniker och lösa problem på ett logiskt och effektivt sätt. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra samt att du hanterar information på ett varsamt sätt. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta Linnéa Hedenberg maila linnea.hedenberg@clwork.se
eller ring 073-351 27 84
Sök gärna denna tjänst så snart som möjligt då vi har löpande urval, sista ansökningsdag är den 16 augusti 2026. Skicka in din ansökan via www.clockworkpeople.se.
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Käppuddsgatan 6 (visa karta
)
824 32 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bollnäs Energi AB Kontakt
Linnea Hedenberg linnea.hedenberg@clwork.se +46 73 351 27 84 Jobbnummer
10005251