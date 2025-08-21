Driven ledare för kontrakt och projekt
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vill du vara med och leda framtidens försvarslösningar och driva komplexa projekt i en internationell miljö? Vi söker nu en sektionschef till vår verksamhet inom Precision Fires på Saab. Här får du möjlighet att kombinera ledarskap, affärsmässighet och teknisk förståelse i en roll med stort ansvar och påverkan.
Din roll
Som sektionschef leder du teamet som ansvarar för leverans av våra Precision Fires-produkter och utvecklingsprojekt. Du blir en nyckelperson i produktområdets ledningsgrupp och rapporterar direkt till enhetschefen för Precision Fires.
Dina huvuduppgifter kommer att vara att:
* Leda och utveckla sektionens kontraktsansvariga och projektledare
* Säkerställa framgångsrik leverans enligt interna mål och kundkontrakt
* Följa upp kontrakt, projektstatus, prognoser och leveransplaner
* Utveckla effektiva arbetssätt och processer inom sektionen
* Bidra aktivt i ledningsgruppen med fokus på verksamhetens tillväxt
Samarbete är en central del i rollen. Du arbetar nära kollegor inom produktion, inköp och produktledning, liksom våra internationella partners. Rollen erbjuder goda möjligheter att bygga ett brett nätverk såväl internt som externt, både nationellt och internationellt.Publiceringsdatum2025-08-21Profil
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av projektledning eller kontraktshantering, gärna inom en teknisk eller producerande verksamhet. Du har tidigare haft personalansvar eller vill ta steget vidare till en ledande roll.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Förmåga att leda och motivera team
* Stark kommunikativ förmåga och ett samarbetsinriktat arbetssätt
* Affärsmässighet och strukturerad problemlösningsförmåga
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från internationella samarbeten och komplexa projektmiljöer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. På Saab värdesätter vi ett inkluderande ledarskap som bygger på tillit, samarbete och ansvarstagande. Som person är du lyhörd och prestigelös, samtidigt som du är tydlig och beslutsam när situationen kräver det. Med en lösningsorienterad attityd och vilja att driva utveckling bidrar du både till verksamhetens framgång och till Saabs långsiktiga kultur av innovation.
Vi ser gärna att du bifogar både ditt CV och ett personligt brev, där du tydligt beskriver varför just du är rätt för den här rollen. Berätta hur din erfarenhet, kompetens och driv kan bidra till vårt team och vår framtida utveckling.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
