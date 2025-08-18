Driven Konsultchef sökes till NearYou Lidköping
NearYou Sverige AB / Administratörsjobb / Lidköping Visa alla administratörsjobb i Lidköping
2025-08-18
Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Våra ledord är professionella, personliga och engagerade, vilket genomsyrar allt vi gör. På NearYou är hållbarhet centralt för vår verksamhet, det innebär att det vi gör ska bidra till att skapa värde och en mer hållbar, jämlik och rättvis samhällsutveckling.
Teamet i Skaraborg består av fyra kontor: Lidköping, Skövde, Falköping och Mariestad. Vi söker nu en driven Konsultchef som vill vara med på resan att göra Lidköping ännu starkare genom att hantera det mest värdefulla vi har, våra konsulter och våra kunder.
Läs gärna mer om oss: www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
I rollen som Konsultchef får du en omväxlande vardag där rådgivande service, försäljning, bemanning av uppdrag och personalansvar står i fokus. Du får inte bara möjlighet att bidra till våra kunders framgång, utan också att säkerställa att våra konsulter trivs och utvecklas.
Din roll som Konsultchef innebär:
• Helhetsansvar för uppdragsprocessen mot kund som innehåller kravspecifikation, annonsering, urval, intervjuer, presentation och matchning av rätt kompetens.
• Personalansvar för konsulter, vilket innebär att du arbetar med anställning, introduktion, coachning och utveckling av konsulter.
• God kontinuerlig kontakt med dina konsulter samt skapa förutsättningar för att konsulterna motiveras och utvecklas i sina roller.
• Ta initiativ till kundkontakter för att skapa nya affärer genom besök, telefon etc.
• Kontinuerlig uppföljning av uppdrag hos dina kunder.
• Administrativa arbetsuppgifter.
Tjänsten är tillsvidare och du rapporterar till MarknadsområdeschefKvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö med stundom högt tempo, snabba förändringar och snabba beslut. Du har relevant utbildning och erfarenhet av ledarskap.
Som person är du prestigelös och har lätt för att kommunicera. Du är en kreativ och nyfiken person som hittar nya vägar i ditt arbete som leder både till både gruppens och verksamhetens utveckling. Du är en flexibel person som kan ställa om snabbt vid behov, ser helheten och utgår från ett kvalitetsperspektiv. Du är dessutom en grym lagspelare och skicklig på att bygga relationer.
Som ledare är du trygg och förtroendeingivande med ett genuint intresse för att arbeta med människor. Dina ledaregenskaper kännetecknas av inkludering, transparens och delaktighet.
Du kommer att arbeta i en miljö där frihet under ansvar är centralt. För att lyckas och trivas i rollen bör du ha ett positivt förhållningssätt, initiativförmåga, ansvarskänsla samt ett starkt eget driv för att driva ditt arbete framåt.
Vi ser att du tidigare även arbetat med administrativa uppgifter där du har en kombination av tekniska, organisatoriska och sociala färdigheter. Vi ser gärna att du arbetat i liknande roll inom bemanningsbranschen.
Du behärskar det svenska och engelska språket väl, både i tal och skrift. Du har lätt för att navigera i olika system och är en van användare av Officepaketet.
Som Konsultchef besöker du våra konsulter och kunder med en viss kontinuitet, därav är B-körkort och tillgång till bil ett krav för tjänsten.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett roligt och varierande arbete med utmanande arbetsuppgifter i en händelserik och dynamisk miljö. På Nearyou blir du en del av ett team som tror på att kombinera hårt arbete med nöje. Om du söker en arbetsplats som inte bara erbjuder karriärmöjligheter utan även en inspirerande arbetsmiljö, ser vi fram emot att höra från dig. Skicka in din ansökan redan idag!
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa Regionchef Johan Hallberg, tfn 0707 - 85 84 04 alternativt Marknadsområdeschef Sara Stenlund, tfn 0727 - 00 78 38.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast 14 september. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
