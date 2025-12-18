Driven Konstruktör Sökes Till Alten I Umeå!
Under jul- och nyårsperioden passar vi på att blicka framåt mot nya spännande projekt som planeras att starta under 2026. Nu söker vi en driven konstruktör / mechanical designer som vill vara med och bygga upp och utveckla framtida uppdrag tillsammans med oss och våra kunder i norra Sverige.
VI SÖKER DIG SOM HAR:
Civil- eller högskoleingenjör inom maskin, teknisk design, rymdteknik eller annat relevant område.
Minst 3 års erfarenhet inom 3D CAD (Catia V5/3DX, PTC Creo, Siemens NX eller SolidWorks).
Erfarenhet av konstruktionsarbete, inklusive koncept och prototyper med PLM-integration.
Språkkunskaper: Svenska (god förståelse krävs) och engelska.
DET ÄR ETT PLUS OM DU HAR:
Intresse för mekanik och teknik.
Erfarenhet av fordon, drivlina, hydraulik eller elmotorer.
PERSONLIGA EGENSKAPER VI VÄRDESÄTTER:
Kommunikativ och gärna extrovert.
Lagspelare - teamet före jaget.
Nyfiken och lösningsorienterad.
DINA ANSVARSOMRÅDEN OCH UTMANINGAR:
Utveckla och ta fram koncept, prototyper och ritningar.
Arbeta i 3D CAD-verktyg som Catia V5/3DX, PTC Creo, Siemens NX eller SolidWorks.
Integrera konstruktionsarbete i PLM-system.
Samarbeta i team och bidra med tekniska lösningar.
Du tillhör teamet på ALTEN i Umeå, men din arbetsplats är hos kund i Umeå eller Örnsköldsvik.
OBSERVERA ATT REKRYTERINGSPROCESSEN KAN TA NÅGOT LÄNGRE TID UNDER JULLEDIGHETERNA. URVAL OCH INTERVJUER SKER LÖPANDE MED START EFTER NYÅR.
VAD ERBJUDER VI?
Varje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi tror på att växa tillsammans genom att erbjuda möjligheter, utveckling och gemenskap. ALTEN verkar inom flera olika branscher, har en stor variation av uppdrag, coachande chefer och utbildning via ALTEN Academy vilket gör att det alltid kommer vara möjligt att utvecklas hos oss. Dina önskemål styr din väg framåt.
Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk såsom Women@ALTEN och ALTEN Sports ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för. På ALTEN tycker vi det är viktigt med balans mellan arbete och fritid, därför erbjuder vi tre extra lediga dagar per år. Hos oss är du ansluten till kollektivavtal och erbjuds förmåner så som friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
