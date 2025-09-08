Driven Industriarbetare!
Vi söker en montör med erfarenhet av att skruva på lastbilar för kunds räkning!!
Arbetet sker under dagtid och innebär både självständigt arbete och samarbete med kollegor.
Du kommer att arbeta med varierande uppgifter där noggrannhet och tekniskt kunnande är viktigt.Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
Övervakning och drift av maskiner
Montering och kvalitetskontroll
Lastning/lossning med travers
Underhåll och enklare felsökning av maskiner
Är du en händig och driven person som har erfarenhet av att skruva på lastbilar? Vill du bli en del av ett team där kvalitet och engagemang står i fokus? Då kan du vara den vi söker!Profil
Du har tidigare erfarenhet av montering, gärna av tunga fordon såsom lastbilar.
Har god verktygsvana och känner dig trygg i att läsa ritningar eller arbetsinstruktioner.
Är engagerad, lösningsorienterad och har ett naturligt driv i ditt arbete.
Trivs med att jobba i team men tar också eget ansvar.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Traverskort är ett krav!
Vi erbjuder:
Ett stabilt dagtidsjobb med varierande arbetsuppgifter.
Ett sammansvetsat och trevligt arbetslag.
Om Industrisupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
