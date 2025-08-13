Driven Grovarbetare Till Gjuteri
Vi söker nu för kunds räkning en grovarbetare inom gjutare med erfarenhet av tillverkande industri för ett bemanningsuppdrag till kund inom i Eskilstuna trakten.Arbetsuppgifter
• Gjutning av aluminium
• Styrning och övervakning av maskiner
• Goda tekniska kunskaper och praktiska förmågor.
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.Profil
Din profil
Vi lägger stor vikt på hur du är som person, då du kommer ingå i ett team. Du har god samarbetsförmåga, men även förmåga att arbeta självständigt mot uppsatta mål. Du är ansvarsfull med stort ordningssinne. Vi ser gärna att du har erfarenhet från gjutning, inom producerande industri, gärna gjuteri, samt någon form av teknisk utbildning i grunden. Om du vill utveckla dig själv i din roll som gjutare så finns goda möjligheter på de här företagen eftersom det är ett omväxlande arbete.
Meriterande
• Gymnasieutbildning med inriktning industri eller teknik.
• Truckkort.Om företaget
Vi berättar mer om vår kund vid en intervju.Om företaget
Som konsult hos oss på Rätt Bemanning & Rekrytering är du en viktig del av vår verksamhet och vårt ansikte utåt hos kunden. Vi finns alltid nära våra konsulter; är tillgängliga och lyhörda. Vi är noga med att våra konsulter känner sig sedda och hörda. Vi vill att du ska trivas både hos oss och på din arbetsplats. Vi som arbetar på Rätt Bemanning & Rekrytering har själva varit verksamma, ofta i ledande befattning, i de områden vi arbetar inom. Vår specialistkompetens i kombination med många års erfarenhet gör att vi kan garantera att du får Rätt person på Rätt plats, oavsett om det gäller bemanning eller rekrytering, inom såväl privat som offentlig sektor. Ersättning
Fast lön
