Driven frisör sökes till Södermalm Mariatorget
Salong Hornsgatan AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Salong Hornsgatan AB i Stockholm
Vill du vara en del av ett glatt team där du bidrar med en positiv kundupplevlse?
Vi söker en självgående, glad, social, engagerad frisör som vill jobba heltid /deltid tillsvidare med start omgående eller enligt överenskommelse.
Vi värdesätter noggrannhet, servicekänsla och ett genuint engagemang för kunden och salongen. Vi arbetar i en härlig miljö i hjärtat på södermalm.
Skicka gärna ditt CV och en kort presentation av dig själv samt tidigare arbetsplatser.
Gesällbrev är meriterande men vi värdesätter driv och kompetens till tjänsten och att vara driven och prestationsinriktad på jobbet är viktigast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Maila vid intresse
E-post: salong43sthlm@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salong Hornsgatan AB
(org.nr 559282-1077)
Hornsgatan 43 (visa karta
)
118 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Hornsgatan AB, Salong Jobbnummer
9732804