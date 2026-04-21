Driven Fastighetsskötare Deltid
Ordning och Reda Vby AB / Fastighetsskötarjobb / Vännäs
2026-04-21
Vi söker nu en ny kollega för att stärka upp vårat team på Fastighet & Transport.
Ordning och Reda är ute på en spännande resa med i dagsläget 5 stationsorter och ca 20 anställda.
Du kommer i första hand arbeta med Fastighetsskötsel, Flytthjälp, manuell snöskottning/grusning och Trädgårdsarbete hos våra kunder där kundkontakt regelbundet förekommer.
För att klara av rollen krävs en god fysik, behärska svenska i tal och skrift och vi ser med fördel att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter med framförallt trädgårdsarbete som häckklippning, gräsklippning, köra röjsåg mm samt som person kan ta ett stort eget ansvar. Har du BE körkort eller röjsåg/motorsågskort är det ett stort plus.
Känner du att det är just dig som vi söker tveka inte att skicka in din ansökan.
Placeringsort Vännäs/Umeå och tillträde omgående. Vi erbjuder i startskedet en deltidstjänst på 50% med möjligheter att utöka till heltid under 2026.
Urval sker löpande så passa på att skicka in din ansökan redan idag till viktoria@ordningochreda.com
märk med "Fastighetsskötare" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: viktoria@ordningochreda.com Arbetsgivare Ordning och Reda Vby AB
(org.nr 559270-5023), http://www.ordningochreda.com Körkort
För detta jobb krävs körkort.
