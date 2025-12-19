Drifttekniker VA
Vimmerby Energi och Miljö AB levererar bekvämt och tryggt förnybar el- och värmeenergi till lokala kunder. Vi tar hand om avloppet och avfallet och levererar vårt viktigaste livsmedel - rent vatten. Med produkter som är skonsamma mot miljön och stor tillgänglighet är vårt mål att Vimmerby Energi och Miljö AB ska vara det självklara valet för kunden. Vi bedriver verksamheten framförallt i Vimmerby kommun. Vimmerby Energi och Miljö AB ägs ytterst av Vimmerby kommun, dvs. kommuninvånarna. Läs mer på vår hemsida: https://www.vemab.se/Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som drifttekniker ansvarar du tillsammans med dina kollegor för planering och såväl förebyggande som avhjälpande underhåll för kommunens vattenverk och avloppsreningsverk. I dina arbetsuppgifter ingår driftövervakning och uppföljning av anläggningarnas funktion. I arbetet får du ta stort eget ansvar, utveckla och utvecklas samt arbeta lösningsfokuserat.
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten och du kommer att ha beredskap när arbetsgivaren bedömer att du har tillräcklig erfarenhet av arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har relevant teknisk yrkesutbildning, alternativt yrkeserfarenhet från VA-branschen. B-körkort är ett krav för arbetet då vi har anläggningar runtom i hela kommunen.
En förutsättning för att kunna göra ett bra arbete är att du kan och gillar att meka, gillar teknik samt har datavana. Du har stor nyfikenhet för hur saker fungerar och tycker om problemlösning. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, vilket förutsätter driv, initiativrikedom och ansvarstagande.
Ytterligare erfarenheter som är meriterande är elbehörighet/elkunskap, kunskap inom styr- och reglerteknik samt datoriserad driftövervakning och processkunskap inom vatten och avloppsteknik.
Det är positivt om du har några års erfarenhet inom VA- området men viktigast är att du har en vilja och ett engagemang.
ÖVRIGT
I tjänsten ingår även vaccination såsom stelkramp, Tinwrix samt TBE.
Heltid med månadslön. Provanställning tillämpas.
Löpande urval tillämpas.
Som del av rekryteringsprocessen kommer säkerhetsintervju att genomföras för slutkandidat. Även bakgrundskontroll och krigsplacering kan vara aktuell beroende på befattning som rekryteringen avser. Mer information ges vid eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-18. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
