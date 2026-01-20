Drifttekniker till Södra Stockholm
För vår kunds räkning söker vi just nu en senior Drifttekniker inom kommersiella fastigheter till en kund i Flemingsberg. Uppdraget är på heltid och förväntas starta omgående och pågå till sommaren (uppdraget fortlöper 3 månader i taget med möjlighet till förlängning).
Om uppdraget Uppdraget är placerat i Flemingsberg och omfattar arbete i ett bestånd av industrifastigheter och verksamhetsanpassade lokaler såsom laboratorier och företagslokaler. Fastigheterna har hyresgäster med höga krav på driftsäkerhet och service.
I rollen arbetar du operativt med tillsyn skötsel och felavhjälpande underhåll av fastigheternas tekniska system. Du hanterar felanmälningar via ärendehanteringssystem och ansvarar för återrapportering både i system och i dialog med kund. Rollen innebär även samordning av åtgärder samt beställnings uppföljning och fakturakontroll av arbeten som utförs av underentreprenörer.
Du är delaktig i projekt tillsammans med teknisk förvaltare och fastighetschef och bidrar med drift och förvaltningsperspektiv i tidiga skeden. Arbetet innebär frekvent kontakt med hyresgäster vilket ställer höga krav på serviceförmåga och professionellt bemötande.
Övrigt: Omfattning: 100% Placering: Flemingsberg Bakgrundskontroll: Bakgrundskontroll av belastningsregistret är en del av processen
Om dig
Vi söker dig som är självgående trygg i din tekniska kompetens och van att arbeta i miljöer där struktur ansvar och kundfokus är avgörande. Du trivs i en operativ roll där ingen dag är den andra lik och där du får ta ett helhetsansvar för fastighetens drift.
Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 5 års erfarenhet inom fastighetsdrift/teknik
Dokumenterad erfarenhet av tillsyn skötsel och felavhjälpande underhåll
Vana att arbeta i ärendehanterings och rapportsystem
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet av industrifastigheter laboratoriemiljöer eller annan tekniskt komplex fastighetsdrift
Tidigare arbete med SBA och IBK
Utbildning för brandlarm och sprinkler
Licens för Heta arbeten
Erfarenhet av energiuppföljning och arbete med mediaförbrukning
Önskade personliga egenskaper:
Självgående och lösningsorienterad
Strukturerad och ansvarstagande
Serviceinriktad och trygg i kunddialog med ett professionellt och förtroendeingivande bemötande
Samarbetsorienterad och van att arbeta nära förvaltning och ledning
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
