Drifttekniker till Lerum Energi!
Vill du arbeta brett inom drift och underhåll av fjärrvärme och energisystem, i en roll där du får stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas över tid? Lerum Energi söker nu en drifttekniker som vill bli en viktig del av ett mindre, sammansvetsat team. Sök rollen idag, vi tillämpar löpande urval!Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Lerum energi är ett lokalt energibolag med cirka 45 medarbetare arbetar nära sina kunder i regionen och ansvarar för flera delar av den samhällsviktiga energiinfrastrukturen. Verksamheten omfattar bland annat elnät, fjärrvärme, vattenkraft, vägbelysning och service av olika energisystem. Organisationen präglas av värdeorden flexibilitet, omsorgsfullhet och ärlighet - och en kultur där man stöttar varandra, delar kunskap och uppmuntrar till att testa nytt.
Som drifttekniker får du en varierad vardag där du arbetar med drift, service och underhåll av olika typer av energianläggningar. En betydande del av arbetet sker inom fjärrvärmeområdet, men du kommer även i kontakt med andra delar av verksamheten och får en bred teknisk roll.
Arbetet sker både ute i fält och via övervakningssystem, där du hanterar felavhjälpning, planerade insatser och löpande driftfrågor. Rollen är operativ och inriktad på förebyggande och avhjälpande underhåll, med stort utrymme att ta egna initiativ och planera ditt arbete.
Du erbjuds Vår kund erbjuder en stimulerande arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling och en företagskultur som värdesätter samarbete och framåtanda.Dina arbetsuppgifter
Felsökning och service i energianläggningar, främst inom fjärrvärme
Drift- och underhållsarbete i nät och centraler
Hantering av kundärenden som kräver tekniska insatser på plats
Inventering och kontroll av anläggningsdelar som brunnar och kammare
Dokumentation och administrativa uppgifter kopplade till drift
Övervakning och enklare åtgärder i SCADA-system
Vi söker dig som
Har arbetslivserfarenhet eller utbildning inom drift, energi, fjärrvärme, vattenkemi eller liknande teknisk miljö
Har god systemvana och förmåga att arbeta analytiskt
Trivs med fältarbete, service eller kundnära tekniska roller
Har god förståelse för processer, pumpar, ventiler och styrsystem
Har B-körkort
Är flytande i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete i SCADA-system, gärna Cactus
Tidigare arbete med fjärrvärmecentraler eller pannor
Kunskap om eldistribution eller energisystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Prestigelös
Självgående
Driven
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5BYGT3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
