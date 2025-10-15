Drifttekniker till fastighetsdrift, Kiruna Sjukhus
2025-10-15
Vill du ha ett roligt, utvecklande och spännande arbete tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor? Då kan detta vara jobbet för dig! Vi är ett sammansvetsat team som ansvarar för att säkerställa den tekniska funktionen i Region Norrbottens byggnader - bland annat Kiruna sjukhus. Nu söker vi en drifttekniker som vill vara med och bidra till ett viktigt arbete i en miljö där både samarbete och teknisk kompetens står i fokus.
Vi söker
Vi söker dig som har en praktisk gymnasieutbildning på minst tre år, eller motsvarande, med fullgjord lärlingstid inom exempelvis bygg, VVS, el, fordonsteknik eller liknande område. Du har goda språkkunskaper i både svenska och engelska samt är van vid att arbeta med datorer. För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av driftservice inom tekniska installationsarbeten. Kunskaper inom BAS-P och BAS-U, tidigare erfarenhet av datasystem för fastighetsdrift, samt vana vid felsökning och reparationsarbeten är värdefulla i tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är självgående och har god förmåga att ta egna initiativ. Du är lösningsorienterad och har lätt för att hantera tekniska utmaningar. Samtidigt är du serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga.
Det här får du arbeta med
Som drifttekniker hos oss kommer du att ha ett viktigt ansvar för att säkerställa funktionen på våra tekniska installationer och fastigheter. Du arbetar med tillsyn och rondering inom flera teknikområden, såsom el, VVS, ventilation, bygg, styr- och reglerteknik samt hissar. Arbetet innefattar både förebyggande och akut underhåll, skötselåtgärder och hantering av verksamhetsbunden utrustning.
Du tar emot felanmälningar och arbetsorder, gör bedömningar och utför nödvändiga åtgärder. Du är delaktig i myndighetsbesiktningar och bidrar till planering och prioritering av förebyggande insatser samt det långsiktiga underhållet. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete med kollegor, där du arbetar med driftsättning, optimering, felsökning och underhåll. Du har kontakt med både hyresgäster och ramavtalsentreprenörer. Du blir en del av ett team med fyra drifttekniker med olika inriktningar, en teamledare och en driftchef.
Det här erbjuder vi dig
• ett varierande och flexibelt arbete med god arbetsmiljö, där du får möjlighet att påverka och bidra till utveckling.
• flexibel arbetstid inom givna ramar och uppmuntrar delaktighet, engagemang och kompetensutveckling.
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-01-31, arbetstiden är förlagd måndag - fredag kl. 07:00-16:00. Beredskapstjänst ingår i tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Detta är ett heltidsjobb.
Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Region Norrbotten
Drift/teknikchef
Torbjörn Körlof torbjorn.korlof@norrbotten.se 072-242 97 18
9558456