Drifttekniker Storkök och kyla
2026-02-13
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Om serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen har Ale kommuns uppdrag att ansvara för stödfunktioner till kärnverksamheterna, både strategiskt och operativt.
Förvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden:
Fastighet - ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar, strategisk lokalförsörjning, projektledning vid ny- och ombyggnation, tillsyn, skötsel, underhåll och utveckling av Ale kommuns yttre miljö. Total förvaltad lokalyta är cirka 135 000 kvadratmeter och till det inhyrda ytor om cirka 50 000 kvadratmeter.
Kost - bereder och serverar måltider i kommunens kärnverksamheter enligt gällande lagar och riktlinjer.
Verksamhetsservice - ansvarar för lokalvård, vaktmästeri, kommunens fordon samt IT.
Totalt sysselsätter förvaltningen 240 medarbetare som samtliga verkar under servicenämnden.
Som drifttekniker hos oss är du navet i vår tekniska förvaltning av storkök. Du ansvarar för att maskinparken i våra tillagningskök och mottagningskök håller högsta kvalitet. Arbetet är varierat, mobilt och innebär mycket frihet under ansvar.
Vem är du?
Vi söker dig som är en naturlig problemlösare med ett stort tekniskt intresse. Eftersom du rör dig ute i våra verksamheter är du kommunikativ, pedagogisk och har ett gott bemötande.Kvalifikationer
Utbildning inom el, styr- och reglerteknik, storköksteknik eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig.
Erfarenhet av teknisk service, gärna inom storkök eller fastighetsdrift. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav då tjänsten innebär resor inom kommunen.
Meriterande: Elbehörighet (Begränsad auktorisation) eller erfarenhet av kyla/ventilation.Övrig information
Meningsfullhet: Du ser till att barn och äldre får näringsriktig mat serverad i fungerande miljöer. Balans: Bra arbetstider och generösa semestervillkor via det kommunala kollektivavtalet. Utveckling: Möjlighet till vidareutbildning och specialistkurser inom modern köksteknik.
Ersättning

Månadslön
