Drifttekniker sökes till Göteborgs Spårvägar
Göteborgs kommun / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-02-12
Om jobbet
Söker du en unik möjlighet att vara med och sätta Göteborg i rörelse samtidigt som du får kunskap om våra spåranläggningar? Då kan du vara vår nya drifttekniker.
I vårt team utförs drift- och underhållsarbeten på spåranläggningarna i Göteborg och Mölndal. Vi är idag 22 personer som tillsammans utför driftsarbeten av varierad typ så som spolning av växlar, slamsugning, smörjning och slipning av spår samt rensning av skenan i spår. I driftsarbeten ingår även mindre underhållsarbeten med handhållna verktyg. Vi har ett positivt klimat med högt till tak där vi nyttjar hela teamets kompetens.
Som Drifttekniker kommer du att spela en avgörande roll i vår verksamhet och se till att våra elektriska system och anläggningar fungerar optimalt. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där du får möjlighet att utveckla dina tekniska kunskaper och bidra till vårt teams framgång.
I din roll kommer du att:
• Övervaka drift av elektriska system, med syfte att säkerställa att allt fungerar smidigt och effektivt.
• Utföra regelbundet underhåll och reparationer av elektrisk utrustning för att minimera driftstopp och säkerställa högsta möjliga prestanda
• Delta i felsökning och diagnostik av elektriska problem, samt implementera lösningar för att återställa normal drift
• Samarbeta med andra tekniker för att förbättra processer och fördela arbetsuppgifter effektivt
• Bedöma nya teknologier och föreslå innovativa lösningar för att optimera våra system och processer
Om dig
För att matcha rollen ser vi att du har:
- En relevant utbildning inom el eller motsvarande kompetens
- Erfarenhet av arbete med elektriska system, gärna inom drift och underhåll
- God kunskap om gällande säkerhetsföreskrifter och standarder inom el-området
- Färdigheter i att använda moderna tekniska verktyg och system
- Svenskt B-körkort med avslutad prövotid
- God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av tunga fordon och anläggningsmaskiner
- Erfarenhet av spårteknik
- Svenskt körkort med behörighet C
- Trafiksäkerhetsinstruktionsutbildning (TRI)
Vårt främsta fokus är säkerhet varför du är ansvarsfull och noggrann samt följer upp ditt arbete för att säkerställa hög kvalitet. Vår vision är en spårvagnsresa i världsklass och då krävs samarbete och engagemang varför det är en självklarhet för dig att samarbeta med kollegor och bidra till ett bra arbetsklimat. Du har ett gott bemötande både i dina externa och interna kontakter. Då våra förutsättningar kan ändras med kort varsel behöver du vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt. Är du dessutom engagerad och driven samt tar initiativ för att för att arbetet går framåt är det ett stort plus.
Då arbetet sker i spårområdet är detta en säkerhetstjänst. För anställning krävs därmed hälsogodkännande enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:113) samt godkänt drogtest. Du behöver också visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga kompetenserna.
Som en del i denna rekryteringsprocess kan du komma att bli inbjuden till att genomföra ett antal arbetspsykologiska tester. Var extra observant på din e-post då det troligtvis är så vi kommer att kontakta dig.
Vårt föreslagna lönespann för tjänsten är 30 000-34 000. Slutgiltig lön beror på antal års erfarenhet samt hur väl de övriga uppsatta kraven för tjänsten uppfylls.
Låter det fortfarande intressant? Varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Provanställning sex månader tillämpas.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Du som gått vidare i rekryteringsprocessen kommer efter avslutad rekrytering att bli kontaktad för en digital kandidatenkät kring din upplevelse av processen.
Till annonsförsäljare och bemannings- och rekryteringsföretag:
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 125 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvägsresa i världsklass? Ersättning
