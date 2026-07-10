Drifttekniker sökes!
Luotea FM AB / Fastighetsskötarjobb / Solna Visa alla fastighetsskötarjobb i Solna
2026-07-10
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Vill du vara en del av ett sammansvetsat team och arbeta med att säkerställa driften av fastighetstekniska installationer? Vi på Luotea söker nu en Drifttekniker som brinner för att leverera bästa möjliga service till vår kund i Stockholm.
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva – då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du!Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som drifttekniker arbetar du ute hos kund med att säkerställa driften av fastigheter inom förskola och skola. Rollen erbjuder en stor variation av arbetsuppgifter, såsom åtgärder inom Ventilation och VA, driftoptimering, larmhantering, förebyggande underhåll samt uppföljning och återrapportering. Hos oss har du ett självständigt arbete där dina insatser bidrar till välskötta anläggningar och minskade energi- och driftkostnader för våra kunder.
Vi erbjuder en spännande, stimulerande och utmanande arbetsmiljö tillsammans med engagerade och drivna kollegor. Vi värnar om våra medarbetares utveckling, har korta beslutsvägar och ger dig goda möjligheter att påverka din arbetsvardag.
För att lyckas i rollen behöver du
Yrkeshögskola om minst 1,5 år motsvarande 300 YH-poäng alternativt motsvarande 400 YH-poäng med inritning teknik eller fastighetsdrift
• 3 års erfarenhet som drifttekniker
Vara kunnig inom styr- och reglerteknik
Erfarenhet av driftoptimering och servicearbete inom fastighet
Goda kunskaper inom fastighetsteknik (el, ventilation, VVS, kyla och liknande)
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God datorvana
B-körkort
Meriterande
Heta arbeten
Fallskyddsutbildning
El-kunskap
Om dig
För att lyckas i rollen som drifttekniker vill vi att du är ansvarstagande, ödmjuk, noggrann och omsorgsfull som person. Du är social och lyhörd för våra kunders behov och har en förmåga att bygga förtroende hos dem. Du är nyfiken och intresserad av teknik och är en kreativ problemlösare. Du är målmedveten, strukturerad och självgående och gillar utmaningar. Du drivs av att överträffa kundens förväntningar.
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, kompetens och arbetsglädje – och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
Förmånligt pensionsprogram
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutvecklingSå ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. En bakgrundskontroll kan komma att genomföras på slutkandidat. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterande chef, Patrik Enderberg, patrik.enderberg@luotea.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951054-2096866". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260), https://karriar.luotea.com
Armégatan 40 (visa karta
)
171 71 HUVUDSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luotea Jobbnummer
9999742