Drifttekniker & driftingenjörer
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Sollentuna
, Sigtuna
, Gävle
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi planerar att bygga en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.
Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.Vad kan vi erbjuda dig?
Som driftingenjör/drifttekniker hos oss erbjuds du intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter inom vår produktionsverksamhet av fjärrvärme, el och fjärrkyla. Tillsammans med dina kollegor strävar du efter att optimera driften av våra anläggningar.
Du får möjligheten att utvecklas i vår innovativa och kunniga organisation där medarbetare med olika lång erfarenhet tillsammans garanterar att vi är rustade för framtidens energiutmaningar. Som en del av ett företag som strävar efter att vara föregångare i branschen kommer du ingå i ett sammansvetsat och stöttande team med engagerade kollegor. Du kommer var med och sköta inspektioner, övervakning i kontrollrum och identifiera problem vid produktionsverksamheten av fjärrvärme, el och fjärrkyla. Vidare kommer du vara behjälplig med rapportering av avvikelser samt planera och genomföra avställningar och återställningar av våra anläggningar.
Att jobba hos oss innebär att snabbt bli en del av teamet, vara flexibel och skapa riktig nytta för vår fina huvudstad. Våra produkter finns i de flesta stockholmares vardag och vi ser till så de framställs på ett hållbart sätt.
Rollen är en tillsvidareanställning
Arbetstider: Skift
Placering: Värtaverket
Varför jobba med mig?
Som ledare är vi organiserade, effektiva och drivna. Vi inspireras av människor som är engagerade och vill vara med i arbetet mot en hållbar stad. Vi tror att teamwork och en genuin vilja att hjälpa andra är viktiga faktorer för framgång. Hos oss värnar vi om ett hållbart arbetsliv och ett fungerande livspussel. Våra roller är att vara goda ledare som stöttar dig och din utveckling. Vi vill att du är en självgående och aktiv problemlösare som är villig att ta på dig utmaningar, men också fira framgångar med dina kollegor.
Björn Norrbom - Skiftchef
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Samarbetsförmåga. Du arbetar smidigt med andra och har lätt för att bygga relationer. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Initiativtagande. Du väntar inte på att saker ska hända - du gör dem möjliga. Du sätter igång processer och ser till att resultatet blir som du tänkt dig.
• Flexibel. Förändring skrämmer dig inte - tvärtom, du ser möjligheter i varje ny situation. Du anpassar dig snabbt och hittar nya vägar framåt.
• Tydlig. Du kommunicerar tydligt och ser till att alla förstår vad som förväntas. Du följer upp och säkerställer att inget faller mellan stolarna.
Krav
• Ingenjörs- eller teknikerutbildning med inriktning mot drift eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant arbetslivserfarenhet
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort
Rekryteringsprocessen
• Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? Läs mer här.
Välkommen med din ansökan senast 19 januari. (Urval och intervjuer sker löpande).
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
Bra personer känner ofta bra personer - dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet! Ersättning
